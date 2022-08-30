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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-8-2022 في القاهرة والمحافظات

الصلاة
الصلاة

يقدم موقع صدى البلد الاخباري خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-8-2022 ، الموافق الثالث من شهر صفر  1444 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر .

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مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في القاهرة وعدد من المحافظات :

مواقيت الصلاة في القاهرة
صلاة الفجر : 4:00 صباحاً
صلاة الظهر : 11:56 صباحاً
صلاة العصر:  3:30  مساءً
صلاة المغرب : 6:20  مساءً
صلاة العشاء : 7:40  مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر : 4:04 صباحاً
أذان الظهر : 12:01 صباحاً
أذان العصر : 3:37 مساءً
أذان المغرب : 6:27 مساءً
أذان العشاء : 7:48 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
صلاة الفجر : 3:55 صباحاً
صلاة الظهر : 11:52 صباحاً
صلاة العصر : 3:27 مساءً
صلاة المغرب : 6:17 مساءً
صلاة العشاء : 7:37 مساءً      

 

مواقيت الصلاة في مرسي مطروح
موعد صلاة الفجر : 4:14 صباحاً
موعد صلاة الظهر : 12:12 صباحاً
موعد صلاة العصر : 3:47 مساءً
موعد صلاة المغرب : 6:37 مساءً
موعد صلاة العشاء : 7:59 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان
صلاة الفجر : 4:40 صباحاً
صلاة  الظهر : 12:25 صباحاً
صلاة العصر:  3:53 مساءً
صلاة المغرب : 6:45 مساءً
صلاة العشاء : 8:00 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط
وقت صلاة الفجر : 4:07 صباحاً
وقت صلاة الظهر : 11:57 صباحاً
وقت صلاة العصر : 3:29 مساءً
وقت صلاة المغرب : 6:20 مساءً
وقت صلاة العشاء : 7:37 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
موعد أذان الفجر : 3:52 صباحاً
موعد أذان الظهر : 11:44 صباحاً
موعد أذان العصر : 3:16  مساءً
موعد أذان المغرب : 6:06 مساءً
موعد أذان العشاء : 7:24 مساءً

صلاة العشاء صلاة الفجر مواقيت الصلاة صلاة الظهر صلاة العصر

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