مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-8-2022 في القاهرة والمحافظات

يقدم موقع صدى البلد الاخباري خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-8-2022 ، الموافق الثالث من شهر صفر 1444 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر .



مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في القاهرة وعدد من المحافظات :

مواقيت الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر : 4:00 صباحاً

صلاة الظهر : 11:56 صباحاً

صلاة العصر: 3:30 مساءً

صلاة المغرب : 6:20 مساءً

صلاة العشاء : 7:40 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر : 4:04 صباحاً

أذان الظهر : 12:01 صباحاً

أذان العصر : 3:37 مساءً

أذان المغرب : 6:27 مساءً

أذان العشاء : 7:48 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

صلاة الفجر : 3:55 صباحاً

صلاة الظهر : 11:52 صباحاً

صلاة العصر : 3:27 مساءً

صلاة المغرب : 6:17 مساءً

صلاة العشاء : 7:37 مساءً

مواقيت الصلاة في مرسي مطروح

موعد صلاة الفجر : 4:14 صباحاً

موعد صلاة الظهر : 12:12 صباحاً

موعد صلاة العصر : 3:47 مساءً

موعد صلاة المغرب : 6:37 مساءً

موعد صلاة العشاء : 7:59 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان

صلاة الفجر : 4:40 صباحاً

صلاة الظهر : 12:25 صباحاً

صلاة العصر: 3:53 مساءً

صلاة المغرب : 6:45 مساءً

صلاة العشاء : 8:00 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط

وقت صلاة الفجر : 4:07 صباحاً

وقت صلاة الظهر : 11:57 صباحاً

وقت صلاة العصر : 3:29 مساءً

وقت صلاة المغرب : 6:20 مساءً

وقت صلاة العشاء : 7:37 مساءً

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

موعد أذان الفجر : 3:52 صباحاً

موعد أذان الظهر : 11:44 صباحاً

موعد أذان العصر : 3:16 مساءً

موعد أذان المغرب : 6:06 مساءً

موعد أذان العشاء : 7:24 مساءً