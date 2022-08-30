مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-8-2022 في القاهرة والمحافظات

يقدم موقع صدى البلد الاخباري خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30-8-2022 ، الموافق الثالث من شهر صفر 1444 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر .
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في القاهرة وعدد من المحافظات :
مواقيت الصلاة في القاهرة
صلاة الفجر : 4:00 صباحاً
صلاة الظهر : 11:56 صباحاً
صلاة العصر: 3:30 مساءً
صلاة المغرب : 6:20 مساءً
صلاة العشاء : 7:40 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر : 4:04 صباحاً
أذان الظهر : 12:01 صباحاً
أذان العصر : 3:37 مساءً
أذان المغرب : 6:27 مساءً
أذان العشاء : 7:48 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية
صلاة الفجر : 3:55 صباحاً
صلاة الظهر : 11:52 صباحاً
صلاة العصر : 3:27 مساءً
صلاة المغرب : 6:17 مساءً
صلاة العشاء : 7:37 مساءً
مواقيت الصلاة في مرسي مطروح
موعد صلاة الفجر : 4:14 صباحاً
موعد صلاة الظهر : 12:12 صباحاً
موعد صلاة العصر : 3:47 مساءً
موعد صلاة المغرب : 6:37 مساءً
موعد صلاة العشاء : 7:59 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان
صلاة الفجر : 4:40 صباحاً
صلاة الظهر : 12:25 صباحاً
صلاة العصر: 3:53 مساءً
صلاة المغرب : 6:45 مساءً
صلاة العشاء : 8:00 مساءً
مواقيت الصلاة في أسيوط
وقت صلاة الفجر : 4:07 صباحاً
وقت صلاة الظهر : 11:57 صباحاً
وقت صلاة العصر : 3:29 مساءً
وقت صلاة المغرب : 6:20 مساءً
وقت صلاة العشاء : 7:37 مساءً
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
موعد أذان الفجر : 3:52 صباحاً
موعد أذان الظهر : 11:44 صباحاً
موعد أذان العصر : 3:16 مساءً
موعد أذان المغرب : 6:06 مساءً
موعد أذان العشاء : 7:24 مساءً