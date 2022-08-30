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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرمان الكاس يربك الحسابات .. صفقة انتقال محمد صبحي للأهلي مهددة بالفشل

محمد صبحي
محمد صبحي

أصبح انتقال محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مهددا بعد قرار المحكمة الرياضية “ كاس ” بوقف القيد في فاركو .

وأعلنت المحكمة الرياضية الدولية رسميا أمس إيقاف القيد في فاركو لفترتين متتاليين وذلك بسبب ضم سيف تيري مهاجم المريخ السوداني دون موافقة ناديه .

وهو الأمر الذي يهدد انتقال محمد صبحي حارس مرمى فاركو إلى الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية كون أن النادي لن ينجح في تعويضه وهو الحارس الذي يتم الاعتماد عليه بشكل تام في قيادة الفريق .

وكانت الأيام الماضية شهدت دخول الأهلي في مفاوضات جادة مع صبحي لضمه بعد المستويات المميزة التي يقدمها الحارس يوما تلو الأخر مع فريقه .


موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا


وعلى جانب أخر ، أعلن ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تقام في الرابعة والنصف عصر اليوم الثلاثاء على ‏استاد الأهلي ‏we‏ السلام، ضمن مواجهات الجولة الـ34 «الأخيرة» من بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وضمت قائمة الأهلي كلًا من: ‏
مصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة ومحمد محمود ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ‏ميكيسوني وأحمد سيد غريب ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد ‏عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومحمد حمدي وميدو نبيل ومحمد أحمد شرقية ‏وعلي عمرو.‏
 

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فرمان الكاس يربك الحسابات .. صفقة انتقال محمد صبحي للأهلي مهددة بالفشل

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