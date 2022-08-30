أنصار التيار الصدري ينسحبون من المنطقة الخضراء في العراق

أفادت شبكة سكاي نيوز، بأن أنصار التيار الصدري ، أعلنوا أنهم سينسحبون من المنطقة الخضراء في بغداد، وهذا ما يعني أن هناك محاولات لتخفيف التوترات التي شاهدها العراق بالأمس.

وتجمع المنطقة الخضراء مباني السفارات والمراكز الحكومية وغير ذلك.

وقال مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري بالعراق، إنه يعتذر للشعب العراقي، المتضرر الوحيد مما يحدث على الساحة حاليا.

وأضاف مقتدى الصدر في مؤتمر صحفي، يعقده حاليا، إثر الاحتجاجات الدامية في بغداد: "كنا نأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية لا بالسلاح".

وجدد الصدر تأكيده على قرار اعتزال السياسة، الذي أعلن عنه أمس الإثنين، قائلا "لن أعود إليها نهائيا".

وأمهل الصدر متظاهري التيار المؤيدين له ساعة واحدة للانسحاب التام، قائلا: سأتبرأ منكم".

وأفادت مصادر طبية عراقية، أن ٢٣ شخصا قتلوا في اشتباكات بين أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وميليشيات مسلحة تابعة لخصومه السياسيين في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد.

ودفعت الاشتباكات وحدات من الجيش وأجهزة الأمن العراقية للتدخل والسيطرة على القصر الجمهوري بالقوة وإخلائه من أنصار التيار الصدري الذين اقتحموه إثر إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي احتجاجا على عدم رغبة الحكومة العراقية بإجراء انتخابات نيابية مبكرة في ظل انعدم إمكانية تشكيل ائتلاف شيعي ذي أغلبية في البرلمان العراقي.

من جهته ناشد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مقتدى الصدر لحث أنصاره على مغادرة المباني الحكومية التي استولوا عليها.