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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

جنازة أم زفة بلدي.. لهذه الأسباب يرقص اللبنانيون في جنازات الموتى

رقص وأغاني في جنازة
رقص وأغاني في جنازة الفنان جورج الراسي

الجنائز ودفن الموتى من أصعب المواقف التي يمر بها الإنسان ويكون في حالة من الحزن الشديد، ويكون هناك بعض التقاليد والعادات التي يقوم بها الأهالي تعبر عن حزنهم الشديد في هذه المواقف  إلا أن هناك بعض الدول كسرت تلك القواعد وخرجت عن نطاق المألوف.

تستقبل بعض الدول منها لبنان الجنازات بالطبل والرقص ووالزمر والزغاريد، في صورة غير تقليدية وكسرت حاجز القواعد والعادات في صورة تثير دهشة وتعجب كل من يشاهدها؟!

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لماذا يرقص اللبنانيون في الجنائز؟

عادة ما يهتم الجميع بوصايا الموتى، التي يوصون بها قبل وفاتهم، وفي أغلب حالات الاحتفالات في الجنائز في لبنان تكون بناء على رغبة الموتى في رسم البسمة على وجوه مشيعيهم يوم رحيلهم بطريقتهم الخاصة.

كيف بدأت الاحتفالات في الجنائز اللبنانية؟

يعتبر تنظيم الجنازة على هيئة عرس أمر عادي في لبنان، يندرج تحت العادات، لأنهم يعتبرون الموت حق، والتواجد في هذه الدنيا مجرد زيارة، والحياة ستكون في الدنيا الثانية، مثلما حدث في جنازة الشحرورة صباح التي شهدت غناء ورقص على الدبكة اللبنانية، ونثر أهلها الورود على السيارة التي كانت تقل جثمانها.

رقصة الدبكة في جنازة صباح 

الرقص والغناء في جنازة صباح 

ودع اللبنانيون الشحرورة المطربة صباح في لبنان بالغناء والرقص على طريقة الدبكة اللبنانية، ونثر أهلها الورود على السيارة التي كانت تقل جثمانها، وحضرت فرقة خاصة للرقص عند تشييع الجثمان، ورقص الرجال وهم يحملون التابوت، إلى جانب ارتداء أهلها البدلة السوداء المخططة باللون الأبيض والرقص على إيقاع النغمات وهم يحملون التابوت.

جنازة المطرب اللبناني جورج الراسي 

أُقيم أمس قداس صلاة جنازة المطرب اللبناني جورج الراسي بكنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف بمدينة جبيل لأداء قداس صلاة الجنازة وسط حضور عدد من نجوم الفن ومحبيه، بينما دخلت شقيقته ساندرين في نوبة من البكاء تسببت في تعرضها للإغماء أثناء تشييع الجثمان.

تعبيرًا عن حالة الحزن الشديدة، ظهرت والدة المطرب جورج الراسي، في حالة من الإنهيار والبكاء وقامت بالرقص بينما كانت تحمل ملابسه، ووصلت بعد ذلك فرقة موسيقية لزف الفنان اللبناني إلى صلاة الجنازة، بعد أن فارق عالمنا إثر تعرضه لـ حادث سير مروع على طريق المصنع بالقرب من الأمن العام.

 

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