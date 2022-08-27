خلل كبير .. جمعية لبنانية تفجر مفاجأة في وفاة جورج الراسي

كشفت تقارير إخبارية لبنانية، عن وفاة المطرب جورج الراسي - شقيق الفنانة نادين الراسي - في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 27 أغسطس، بعد حادث سير مروع.

وذكر موقع LBC اللبناني، أنا جورج الراسي، كان يستقل سيارته بصحبة صديقته وفجأة اصطدمت سيارته بالرصيف على طريق عام المصنع، وتهشمت السيارة كليا.

يبدو ان خلل كبير في غياب الحماية على الفاصل الوسطي كان له دور كبير في الماساة التي وقعت فجر اليوم وادت الى وفاة الفنان جورج الراسي والشابة زينة المرعبي pic.twitter.com/XmujTvKXo5 — YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) August 27, 2022

وأفاد الموقع اللبناني، أنه جراء هذا الحادث لفظ جورج الراسي أنفاسه الأخيرة وصديقته أيضا، بعد حادث أليم أصبح حديث الشارع اللبناني.

ونشرت جمعية اليازا اللبنانية فيديو لحاجز في منتصف الطريق كان سبب في وفاة المكرب جورج الراسي

وكتبوا:"يبدو ان خلل كبير في غياب الحماية على الفاصل الوسطي كان له دور كبير في الماساة التي وقعت فجر اليوم وادت الى وفاة الفنان جورج الراسي والشابة زينة المرعبي"

صدمة شقيقة جورج الراسي

اصيبت الممثلة اللبنانية نادين الراسي شقيقته بانهيار تام فور علمها بخبر وفاة شقيقها واستعانوا اقاربها بأخد الاطباء لمساعدتها وتهدئتها، بحسب ماذكرت تقارير لبنانية، خصوصا انها مصابة بصدمة قوية، وترفض لقاء الناس،

وأفادت المواقع اللبنانية والسوشيال ميديا بوفاة الشابة زينة المرعبي، التي كانت برفقة الفنان جورج الراسي في الحادث المروع الذي أودى بحياتهما على الحدود مع سوريا.

ندوة صدى البلد

وكان قد حل المطرب اللبناني جورج الراسي ضيفا على موقع "صدى البلد" الإخباري، وتحدث عن أحدث أعماله فى مصر.

وكشف الراسي عن رأيه فى أغاني المهرجانات وقرار الفنان هاني شاكر بمنعها، ورأيه فى تشبيهه بالفنان جورج وسوف، كما تحدث عن أسباب غيابه عن الساحة الفنية، ورأيه فى قضية الفنانة نانسي عجرم، وكشف لنا عن خطواته الفترة المقبلة.

وقال "جورج" إنه حاليا يستعد لتقديم أغنية جديدة فى مصر، مشيرا إلى أنه يريد العودة إلى الساحة الغنائية بقوة مرة أخرى، خاصة بعد غيابه الطويل.



وتحدث عن المحطات المهمة فى حياته، وقال إنه مر بمراحل كثيرة كي يحقق نجاحه، وكانت أبرز أغنياته "سهر الليل"، التي حققت نجاحا باهرا، بالإضافة إلى غناء عدد من الأغاني المصرية مثل "أوراق الشجر"و"رمش عينه"، التي ساعدته على الانتشار سريعا.

كما عبر المطرب اللبناني جورج الراسي عن حبه لأغاني المهرجانات، بالإضافة إلى حبه لأغاني الطرب القديم مثل أم كلثوم وعبد الحليم، لذلك يحب دائما أن يذهب إلى خان الخليل ليعيش تلك الأجواء، وتمنى لو كان عاش في عصرهم، واصفا أيامهم بالذهبية، وناشد الفنانين الكبار الحفاظ على هذا الإرث الكبير، منوها إلى أنه يحب أن يستمع لأغاني المطربين عمرو دياب ومحمد حماقي.

وأكد أنه على المصريين أن يفخروا بوجود كل هذه الألوان الموسيقية لديهم، ووجه رسالة إلى الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، وقال إنه ضد منع المهرجانات، ولكنه مع وضع قواعد يسير عليها المغنون.



وعلى الرغم من إعجابه بأغاني المهرجانات، إلا أن"جورج" قال إنه لا يمكن أن يغني هذه النوعية من الأغاني لأنها لا تتناسب مع لونه وصوته، وأكد أنه يحب كل ألوان الأغاني في مصر، ويتعلم منها الكثير، مشيرا إلى أن هناك فقط نوعية من الأغاني كلامها سريع لا يفهمها، ولكن الشعب المصري يحب "الانبساط"

المطرب اللبناني رأيه في برامج المواهب المنتشرة على الساحة حاليا، وقال إنه يحزن كثيرا على برامج مواهب الأطفال، موضحا أن من ينجح بها يشعر أنه نجم ويترك مدرسته بحثا عن الشهرة وبعدها لا يجد شيئا، خصوصا أن الإنتاج حاليا أصبح به مشكلة كبيرة.

واستكمل حديثه قائلا إن تلك الأصوات بالفعل تظلم بسبب تلك البرامج، وعلى الرغم من رأيه السلبي في البرامج إلا أنه قال: "أتمنى أن أكون واحدا من حكام تلك البرامج".