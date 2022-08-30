للحديث عن معسكر المنتخب.. مؤتمر صحفي لروي فيتوريا غدا

يعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًا في الواحدة ظهر غدًا الأربعاء بمقر اتحاد الكرة للكشف عن تفاصيل معسكر سبتمبر .

كشف محمد غرابة مدير منتخب مصر، أن روي فيتوريا سيتحدث خلال المؤتمر الصحفي عن قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر سبتمبر المقبل، وموعد انطلاقه والوديات الخاصة بالفريق ، ورؤيته خلال الفترة المقبلة.

وقرر روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر ضم وجوه جديدة للفراعنة خلال التجمع الأول لمعسكر الفراعنة المقبل بعد رضائه عن التقرير المقدم من قبل الجهاز المعاون له.

وانحصرت اختيارات المدير الفني حول كل من إبراهيم عادل وأسامة جلال من بيراميدز ومصطفى الزنارى وعمرو السيسى من طلائع الجيش وعبد الرحمن مجدى وأحمد مدبولى من الإسماعيلي وحسام عبد المجيد وسيد عبدالله نيمار من الزمالك ومحمد رضا بوبو ومحمود مرعى ومحمد فاروق من فيوتشر وشادى حسين من سيراميكا كليوباترا في الوقت الذي لم ينصف التقرير شباب الاهلي واكد على تضاؤل فرصهم في الظهور الأول مع المنتخب بسبب تراجع مستواهم.

وتابع روي فيتوريا كل التقارير المتداولة لمباريات منتخب الشباب في البطولة العربية واقتناع بعدد من اللاعبين الذين قد يفيدون منتخب مصر الأول لكرة القدم .