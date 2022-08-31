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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جامعة حلوان تعلن عن فتح باب التقدم لدورة الاحتضان الأولى لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة.. وحسام رفاعي: تعمل على إنتاج خريج ينافس في سوق العمل

جامعة حلوان
جامعة حلوان
  • جامعة حلوان تعلن خدمات مكتب الحاضنات التكنولوجية لرواد الأعمال 
  • جامعة حلوان تكشف تفاصيل دورة احتضان رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة
  • رئيس جامعة حلوان الحاضنات التكنولوجيا تعمل على  إنتاج خريج ينافس في سوق العمل
  • مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان  نهدف الي تحويل الأفكار الواعدة إلى منتجات وخدمات مبتكرة 

 

 

أعلنت جامعة حلوان عن فتح باب التقدم لدورة الإحتضان الأولي لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في حاضنة جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية Biocluster الممول من البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية لأكاديمية البحث العلمي . 

و يهدف  برنامج الحاضنات الي اختيار  الأفكار القادرة على تحقيق عائد لتمويلها وهذا التمويل توفره أكاديمية البحث العلمي وبه جزء خاص بتنفيذ العينات وجزء خاص بشراء الخامات وجزء آخر لوجستي للتدريب على كيفية إدارة الأعمال من التسويق والتفكير أيضا بطريقة علمية".

وصرح  الدكتور حسام رفاعي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان لصدى البلد حول مشروع الحاضنات التكنولوجية  أن احتضان رواد الأعمال يمثل تطورا في دور الجامعة من مجرد إنتاج خريج ينافس في سوق العمل إلى إنتاج صاحب عمل حر يتخرج في الجامعة. 

كما قالت  الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث لصدى البلد  أن حاضنات رواد الاعمال و اصحاب الشركات الناشئة التكنولوجية تعمل علي  توظيف مخرجات البحث العلمي التطبيقي والابتكارات وتحويلها إلى منتجات وخدمات، و هذا يمثل أحد المجالات ذات الأولوية للجامعة.
 

وأفاد الدكتور إيهاب عبد الرؤف عيسوي، مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان ، أن رؤية المكتب تتمثل في جعل ريادة الأعمال التكنولوجية واحدة من القوى الدافعة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام فى مصر، حيث يعمل علي  احتضان الشركات الناشئة في بيئة داعمة، تزود رواد الأعمال بمعارف ومهارات تجارية قوية، بهدف تحويل الأفكار الواعدة إلي منتجات وخدمات مبتكرة .

و قال حول الفئات المستفيدة من الحاضنات التكنولوجيا  انها تعمل علي  تقديم كافة خدماتها لكل  طالب أو خريج أو عضو هيئة تدريس أو إداري و لديه فكرة أو نموذج أولي لمنتج أو خدمة و يريد تكوين شركة ناشئة . 

 

و تابع مدير مكتب الحاضنات التكنولوجيا بجامعة حلوان انه بالنسبة لحاضنة Biocluster  فهي  تقدم خدمات الاحتضان تحت شعار "نحو اقتصاد حيوي مستدام" لرواد الأعمال والشركات الناشئة في ثلاث مجالات و هي :

  •  التكنولوجيا الحيوية:
    المواد الحيوية المستدامة، الانزيمات الصناعية، الكواشف التشخيصية، المستحضرات الحيوية، مستحضرات التجميل الطبيعية، المستخلصات النباتية، خدمات المعلوماتية الحيوية.
  • نظم الهندسة الحيوية الطبية:
    المستشعرات الحيوية النانومترية، الأجهزة والمستلزمات الطبية، الرعاية الصحية عن بعد "التمريض والخدمات الصحية".
  •  تكنولوجيا الأغذية والمشروبات:
    تطبيقات خدمات التوصيل، تكنولوجيا الإعداد والتجهيز، إنتاج الأغذية الوظيفية، تطبيقات سلامة الغذاء.
     

و كشفت جامعة حلوان أنه علي  الراغبين من خريجيها و رواد الاعمال واصحاب الشركات الناشئة من القاهرة الكبرى  في التقدم لدورة الإحتضان الأولي لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في حاضنة جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية Biocluster الممول من البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية بأكاديمية البحث العلمي  التسجيل  علي الرابط التالي :
https://forms.gle/fSE6mGNWWW1jWRjt5
 

و تشمل حيث يقدم المكتب خدمات الاحتضان للشركات الناشئة وهي:
1 - تمويل للشركات الناشئة خلال فترة الاحتضان.
2 - توفير مساحات عمل مشتركة مجهزة بخدمات اتصال وإنترنت فائق السرعة.
3 -تقديم الدعم الفني والتقني لتنفيذ الأفكار داخل الحاضنة بالاستعانة بخبراء من داخل وخارج الجامعة.
4- إتاحة الإمكانات الفنية بالمراكز البحثية والمعامل والورش بالجامعة لتنفيذ النماذج الأولية.
5 -التشبيك مع الأفراد و جهات الاستثمار في الأفكار الواعدة والشركات الناشئة.
6 -التعاقد مع مطورين لتنمية وترويج أعمال الحاضنة التكنولوجية.
7 -التعاقد مع خبراء لتقديم خدمات الاستشارات القانونية والمالية للشركات المحتضنة.

وتتمثل خدمات ما قبل الاحتضان للشركات الناشئة فى:
1 -التدريب علي التفكير التصميمي و تطوير النماذج الأولية.
2 -تنفيذ معسكرات توليد الأفكار لاستكشاف رواد الأعمال الواعدين.

كما تتمثل خدمات ما بعد الاحتضان فى:
• التسويق للشركات الناشئة وما تقدمه من سلع وخدمات.
• متابعة نمو وتطور الشركات المتخرجة من الحاضنات.

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