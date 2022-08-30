محمد يوسف لـ وليد سليمان: عهدناك مقاتلا ومحاربا بأرض الملعب..وننتظرك في القادم

وجَّه محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي ونجم الكرة المصري رسالة إلى اللاعب وليد سليمان عقب قرار اعتزاله، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب يوسف قائلا: اليوم ينهي الحاوى وليد سليمان مسيرته كلاعب و ننتظرك فى القادم بإذن الله. عهدناك مقاتلاً ومحارباً فى أرض الملعب وننتظرك فى القادم أيضاً كما عهدناك.

وتابع يوسف :"كان لى الشرف فى تدريبك بالنادى الأهلى و رأيت بعينى التزامك و محافظتك على نفسك وهذا ما يجب أن تتعلمه منك الأجيال القادمة.

وأتم محمد يوسف :" قاتلت لأجل تحقيق حلمك باللعب لأعظم ناد فى الكون وها أنت اليوم تنهى مسيرة ١١ عاما من النجاح و البطولات مع نادينا الكبير وأصبحت جزءا من تاريخه.

واختتم :"ربنا يوفقك فى القادم و أسأل الله أن يرزقك دائماً النجاح نظير جهدك وعرقك والتزامك يا حاوى.

أسباب تأجيل مراسم اعتزال حاوي الأهلي



وقال شوبير في تصريحات عبر "OnTime Sports":" وليد سليمان قرر تأجيل مراسم الوداع الخاصة به في القلعة الحمراء، بمناسبة اعتزاله كرة القدم، وذلك نظراً للظروف الحالية التي يمر بها النادي الأهلي".

منصب وليد سليمان في الأهلي بعد الاعتزال



وأتم شوبير:" الأهلي قرر أن يسند له دورا هاما سواء في القناة، أو إحدى إدارات النادي بعد اعتزاله".