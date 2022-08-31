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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع الإسكندرية بميدان الجامع يشتكون من فوضى انتشار الباعة الجائلين

انتشار الباعة الجائلين
انتشار الباعة الجائلين

يشكو المواطن أحمد شوقي عبد النبي، من أهالى 17 شارع إسكندرية متقاطع مع شارع المنصورة ميدان الجامع بمحافظة القاهرة، وذلك في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقوف الباعة الجائلين وعربات بيع الخضار والكبدة، وانتشار العشوائية بالمكان.


وأوضح أحمد شوقي، أن المنطقة تعانى من تكدس الباعة الجائلين، ما يعطل السير، بالإضافة إلى خطورة التجمعات فى الوقت الحالى بسبب فيروس كورونا وضرورة إزالتها.


وقال: "أصبح الشارع محتلا من قبل بعض الباعة الجائلين وافتراشهم الشارع وتضييقه على السيارات والمشاة، وهناك حالة من الفوضى المستمرة على مدار اليوم، ما ترتب عليه انتشار القمامة الناتجة عن السوق وتؤدى إلى انتشار الروائح الكريهة، وتشويه منظر الشارع، ونطالب بالتدخل لفضه ومنع الباعة من افتراش الطريق".


وأضاف: "تم تقديم العديد من الشكاوى ولم يستجب مجلس المدينة، وقال لنا الكلمة المتكررة دائما انتظروا إقامة السوق الحضارية"، مطالبين ادارة الاشغالات وشرطة المرافق بالمحافظة بسرعة التحرك والتعامل مع المخالفين بكل حزم للحد من انتشار الفوضى ومكافحة الاشغالات باستمرار.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا ، من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين ، في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

الباعة الجائلين شرطة المرافق عربات بيع الخضار انتشار العشوائية ميدان الجامع مكافحة الإشغالات محافظة القاهرة

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