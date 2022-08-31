سكان شارع الإسكندرية بميدان الجامع يشتكون من فوضى انتشار الباعة الجائلين

يشكو المواطن أحمد شوقي عبد النبي، من أهالى 17 شارع إسكندرية متقاطع مع شارع المنصورة ميدان الجامع بمحافظة القاهرة، وذلك في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقوف الباعة الجائلين وعربات بيع الخضار والكبدة، وانتشار العشوائية بالمكان.



وأوضح أحمد شوقي، أن المنطقة تعانى من تكدس الباعة الجائلين، ما يعطل السير، بالإضافة إلى خطورة التجمعات فى الوقت الحالى بسبب فيروس كورونا وضرورة إزالتها.



وقال: "أصبح الشارع محتلا من قبل بعض الباعة الجائلين وافتراشهم الشارع وتضييقه على السيارات والمشاة، وهناك حالة من الفوضى المستمرة على مدار اليوم، ما ترتب عليه انتشار القمامة الناتجة عن السوق وتؤدى إلى انتشار الروائح الكريهة، وتشويه منظر الشارع، ونطالب بالتدخل لفضه ومنع الباعة من افتراش الطريق".



وأضاف: "تم تقديم العديد من الشكاوى ولم يستجب مجلس المدينة، وقال لنا الكلمة المتكررة دائما انتظروا إقامة السوق الحضارية"، مطالبين ادارة الاشغالات وشرطة المرافق بالمحافظة بسرعة التحرك والتعامل مع المخالفين بكل حزم للحد من انتشار الفوضى ومكافحة الاشغالات باستمرار.



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