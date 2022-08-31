العشري: الموسم المنقضي الأصعب في مسيرتي التدريبية.. ومستمر مع الطلائع

أكد طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش، أن الموسم المنقضي والذي حسم طلائع الجيش المركز الرابع فيه، هو الأصعب في مسيرته التدريبية.

وتابع طارق العشري في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، الموسم المنقضي من أصعب المواسم في حياتي، أشكر لاعبي طلائع الجيش على الأداء الرجولي طوال الموسم، نجحنا في المنافسة على المربع الذهبي ندًا بند مع فيوتشر، والحمد لله هدفنا كان واضح بدخول المربع الذهبي، والحمد لله ربنا وفقنا لذلك.

طلائع الجيش وطارق العشري

وأتم مدرب طلائع الجيش، مستمر مع طلائع الجيش في الموسم المقبل، الجميع في الطلائع تكاتف من أجل تحقيق المربع الذهبي في الموسم المقبل.