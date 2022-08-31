عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. قرار عاجل بشأن مقاطع فيديو الاعتداء على أيتام خميس مشيط

السعودية .. فتح تحقيق
السعودية .. فتح تحقيق في مقاطع الاعتداء على أيتام خميس مشيط

فتحت السلطات السعودية تحقيقا حول مقاطع فيديو متداولة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق اعتداء رجال أمن على فتيات في دار أيتام بمدينة خميس مشيط.

وأوضحت إمارة منطقة عسير، أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفيديوهات وصور تظهر حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير، فإنه قد صدر توجيه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بتشكيل لجنة للوقوف على الحادثة، والتحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية لجهة الاختصاص، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتظهر المقاطع المتداولة بشكل واسع في السعودية، مجموعة من الرجال يرتدون زي الأمن، وهم يعتدون على مجموعة من الفتيات في دار أيتام بخميس مشيط.

ولم يتضح من المقطع سبب ما حدث من شجار وعنف بين فتيات دار أيتام خميس مشيط، وعناصر الأمن المزعومين.

ودشن نشطاء هاشتاج #ايتام_خميس_مشيط تداولوا خلاله مقاطع الاعتداء على الفتيات وضربهن، ومن المقرر أن تعلن لجنة التحقيق السعودية تفاصيل الواقعة ووقت ومكان حدوثها.

السعودية خميس مشيط ايتام خميس مشيط عسير دار التربية الاجتماعية فيديوهات مواقع التواصل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحيد خليلوزيتش يكشف لـ صدى البلد حقيقة توليه تدريب الأهلي

تفاصيل خطة الزمالك لإنقاذ رحيل مصطفى فتحي لـ الأهلي

صورة ذكية كشفت الصفقة السرية.. محمد رضا بوبو في الأهلي| شاهد

بعد ولادتها.. كندا علوش تفاجئ متابعيها|شاهد

هزيل ومنهار.. تفاصيل حالة قاتل نيرة أشرف بعد 70 يوما داخل السجن

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وايسترن كومباني (1-2) في الدوري

صرخة أم في الزاوية الحمراء: زوجي عاشر بنتي القاصر لمدة 60 شهر

خسارة كبيرة.. ما طبيعة إصابة محمد النني ومدة غيابه عن الملاعب ؟

موضوعات متعلقة

البطلة السعودية دانية عقيل تستعد للجولة الخامسة من كأس العالم للكروس كانتري

برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء السعودي يصدر 10 قرارات جديدة

اقتصاد السعودية..تسليم 30 ألف وحدة سكنية للأسر المستفيدة من "سكني" قبل نهاية 2022

ترشيحاتنا

صورة تكشف أولى صفقات الأهلي الصيفية| شاهد

10 كلمات لمن يعاني من كثرة التفكير وشتات الأمر.. ردّدها يرتاح قلبك

كراهية لليهود.. اعتداء صبي أمريكي على رجلين من السامية بمطفأة حريق |شاهد

روسيا تقطع الغاز عن أوروبا عبر نورد ستريم 1

السعودية .. قرار عاجل بشأن مقاطع فيديو الاعتداء على أيتام خميس مشيط

جابها من شعرها.. اعتداء وحشي من رجل على بريطانية وسط الشارع |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة.. 4 أسباب منعت تكريم وليد سليمان بالمباراة الختامية أمام سيراميكا كليوباترا

جابها من شعرها.. اعتداء وحشي من رجل على بريطانية وسط الشارع |شاهد

شاهد «حلق موضة» على شكل «رباط جزمة» .. اعرف سعره

محتاجة دعوة حلوة.. رسالة أم الستة أطفال بحريق شقة الإسكندرية قبل وفاتها

فيديو

على موسيقى أفلام يوسف شاهين وحسن الإمام.. انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان منارات بتونس| فيديو

سأتبرأ منكم.. مقتدى الصدر ينهي فوضى العراق بكلمة لأنصاره

فتاة تستغيث بالدموع بسبب مطعم شاورما لإسعاد والدها.. ماذا فعلت؟

وزير الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ المهام المكلفة بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

اﻟﻤﺰﻳﺪ