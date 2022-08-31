السعودية .. قرار عاجل بشأن مقاطع فيديو الاعتداء على أيتام خميس مشيط

فتحت السلطات السعودية تحقيقا حول مقاطع فيديو متداولة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، توثق اعتداء رجال أمن على فتيات في دار أيتام بمدينة خميس مشيط.

وأوضحت إمارة منطقة عسير، أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفيديوهات وصور تظهر حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير، فإنه قد صدر توجيه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بتشكيل لجنة للوقوف على الحادثة، والتحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية لجهة الاختصاص، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتظهر المقاطع المتداولة بشكل واسع في السعودية، مجموعة من الرجال يرتدون زي الأمن، وهم يعتدون على مجموعة من الفتيات في دار أيتام بخميس مشيط.

قبل قليل: مداهمة من قبل رجال الأمن وعدد من الأفراد الملثمين بالزي المدني على دار للفتيات الأيتام، والاعتداء عليهن وضربهن!#ايتام_خميس_مشيط pic.twitter.com/TR9hGiG2G6 — عبدالله الجريوي (@Abdullah96wa) August 30, 2022

ولم يتضح من المقطع سبب ما حدث من شجار وعنف بين فتيات دار أيتام خميس مشيط، وعناصر الأمن المزعومين.

ودشن نشطاء هاشتاج #ايتام_خميس_مشيط تداولوا خلاله مقاطع الاعتداء على الفتيات وضربهن، ومن المقرر أن تعلن لجنة التحقيق السعودية تفاصيل الواقعة ووقت ومكان حدوثها.