صرف معاشات شهر سبتمبر للشريحة الأولى غدًا .. وهذه حقيقة الزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر غدا الخميس .. حيث وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتيسير كافة الإجراءات الخاصة بصرف معاشات سبتمبر اعتبارا من غداً الخميس.

وينتظر أكثر من 10 ملايين مواطن إلى معرفة موعد صرف معاشات شهر سبتمبر وقيمة القبض طبقًا للشرائح المحددة والتى تضمنتها الزيادة الأخيرة .

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر طبقًا للجدول المحدد

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر أعلنته هيئة التأمينات الاجتماعية، حيث تبدأ عملية الصرف صباح غدٍ الخميس من خلال جدول الشرائح الخاصة بالمعاشات، حيث يبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 10 ملايين و700 ألف مواطن.

الشريحة الأولى

للمعاشات فئة المعاش أقل من ألف جنيه:

يستفيد منها 2.4 مليون مواطن، ويكون موعد صرف المعاشات يومي الخميس والجمعة 1 و2 سبتمبر 2022.

الشريحة الثانية

للمعاشات فئة المعاش أكثر من ألف جنيه وأقل من 200:

يستفيد منها 2.4 مليون مواطن، ويكون موعد صرف المعاشات يومي السبت والأحد 3 و4 سبتمبر 2022.

الشريحة الثالثة

لصرف معاشات سبتمبر فئة المعاش أقل من ألف جنيه:

يستفيد منها 1.7 مليون مواطن، ويكون موعد صرف المعاشات يومي الإثنين والثلاثاء 5 و6 سبتمبر 2022.

صرف معاشات شهر سبتمبر بالزيادة الأخيرة

ويأتى صرف معاشات شهر سبتمبر بالزيادة المقررة الأخيرة على حسب مبلغ المعاش والتى تتضمن مايلي:-

- 1000 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة بمبلغ 1130 جنيها.

- 2000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 2260 جنيهاً.

- 3000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 3390 جنيها.

- 4000 جنيه سيحصل على معاش بقيمة 4520 جنيها.

- 5000 جنيه سيحصل على معاش بقيمة 5650 جنيها.

- 6000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 6780 جنيها.

تعجيل صرف علاوات أصحاب المعاشات



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار رقم 139 لسنة 2022 بزيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبار من أول أبريل 2022، حيث كان مقررا صرفها بداية يوليو.

مجلس النواب وافق فى مارس الماضي على مشروع الموازنة العامة 2023/2022 حيث تم تخصيص 191 مليار جنيه لصناديق المعاشات، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيو 2022.



حقيقة صرف معاشات سبتمبر بالزيادة الجديدة

لم تعلن أي قرارات رسمية من الحكومة حول زيادة المعاشات خلال شهر سبتمبر 2022، وموعد زيادة المعاشات هو في شهر يوليو 2023 ، حيث ينص قانون المعاشات الجديد على زيادة المعاشات في شهر يوليو من كل عام، بنسبة تتراوح من 13% إلى 15%، لتتماشى مع معدلات التضخم.

من جانب آخر استعدت وزارة التضامن الاجتماعى، لمتابعة انتظام صرف معاشات شهر سبتمبر اعتبارا من غدا الخميس الموافق ١ سبتمبر ٢٠٢٢ حيث تبدأ الحكومة فى صرف المعاشات للشريحة الأولى وفقا لجدول الشرائح المحدد

ووضعت مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وبنك ناصر الاجتماعى الاستعدادات الكاملة لصرف المعاشات، ووضعت كافة الإجراءات الاحترازية ومساحات التباعد والحرص على عدم زحام المواطنين .

كما استعدت منافذ الصرف الالية ومكاتب البريد والبنوك ومنافذ فورى لـ صرف معاشات سبتمبر، والمقرر بداية الصرف من الخميس الموافق ١ سبتمبر ٢٠٢٢ ويتم الصرف طبقا لما هو متبع من خلال الشرائح المحددة.

وأعلن بنك ناصر الاجتماعى استعداداته فى جميع الفروع على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 104 فروع تغطى جميع القرى والمدن والمحافظات.