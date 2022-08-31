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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هدى تتبرع لشقيقها بكليتها لإنقاذ حياته: أخويا عندي بالدنيا| فيديو

هدى حسن
هدى حسن

أكدت هدى حسن المتبرعة لشقيقها بكليتها، أن شقيقها كان يعاني من فشل كلوي في الكليتين، مضيفة أن عمر شقيقها 24 عاما، وهي من قررت أن يقوم أخوها بزراعة الكلى، من خلال تبرعها له.

ووجهت هدى حسن رسالة لأهالي قريتها، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "تن"، قائلة: “ألف شكر لكل اللي وقف معانا، و بشكر الناس كلها، والحمدلله إن أخويا جانبي وبسلامة، والعملية نجحت”.

وتابعت: "قبل العملية واسينا بعض، وقرينا الفاتحة، وقولتله ربنا هيقومنا بالسلامة، بدعوات الناس و دعوات أمي وأبويا".

وكانت قد قالت هدى الابنة الكبرى لوالدها والتي تبلغ من العمر 31 عاما: إن شقيقها الأصغر منها " محمد " بسبع سنوات ولد بعيب خلقي فى الكلى تسبب فى ضمورها ومنذ طفولته وهو يعانى من المرض الكلوى حتى انتهى به الأمر إلى ضرورة وضعه على ماكينة غسيل الكلى ليصبح بذلك بغسيل الكلى مدى الحياة .

هدى تقرر التبرع بكليتها لأخيها

وأضافت " هدى " أنها سألت الأطباء عن حل آخر بديلا للغسيل الكلوى فقال الأطباء لها الحل الوحيد هو زرع " كلي " مؤكدين أن هذا يحدث عن طريق تبرع شخص له بكلية مشيرة بأنها بعد سماع كلام الطبيب قررت بان تقوم هى بالتبرع  بالكلية لأخيها قائله " اخويا عندى بالدنيا كلها "  .
وأشارت " هدى " إلى أن عملية زرع الكلية كلفت حوالى 250 ألف جنيه تم جمعها من الجمعيات الأهلية وأهل الخير من القرية " جزآهم الله خيرا، وتم عمل العملية بمستشفى عين شمس بالقاهرة.

 


 

شقيقها الكلى كليتها صباح الورد هدى حسن فشل كلوي

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