عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

متحفا القومي للحضارة والفنون الإفريقية يناقشان التعاون في مجال الترميم والثقافة

متحفي القومي للحضارة
متحفي القومي للحضارة والفنون الأفريقية

استقبل الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، السفير ميروسلاف تشيستوفيتش سفير جمهورية صربيا بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سُبل تعزيز التعاون السياحي والأثري بين البلدين، في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين المتحف ومتحف الفنون الأفريقية بصربيا، والتي تم توقيعها أثناء زيارة فخامة رئيس الجمهورية للعاصمة بلجراد خلال شهر يوليو الماضي.

واستهل الدكتور أحمد غنيم الاجتماع بالترحيب بالسفير والوفد المرافق له، مع تقديم شرح مبسط عن المتحف والدور الثقافي والمعرفي الذي يقوم به على الخريطة العالمية السياحية والأثرية. 

كما بحثا آليات تعزيز التعاون المشترك بين المتحف القومي للحضارة المصرية ومتحف الفنون الأفريقية بصربيا، بالإضافة إلى تعزيز أوجه التعاون في مجال الترميم والثقافة.

كما اصطحبهم في جولة تعريفية داخل معامل الترميم والصيانة بالمتحف، حيث قدم لهم شرحًا تفصيليًا عن كيفية التعامل مع القطع الأثرية وطرق علاجها وترميمها، وسُبل المحافظة عليها من العوامل الجوية، وأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا التعامل مع القطع الأثرية وآخر الدراسات العالمية التي تشهد بها المؤسسات العلمية الكبرى.

وأعرب السفير عن سعادته لما وصل إليه المتحف القومي للحضارة المصرية من تقدم ورقي في مجال حفظ ودراسة وترميم الآثار، كما حرص الدكتور أحمد غنيم على تقديم هدية تذكارية له.

وفي ختام الزيارة حرص السفير على توجيه الشكر لإدارة المتحف وقياداته والعاملين به على هذا المجهود الرائع الذي يقومون به، معربا عن أمله بتكرار الزيارة مرة أخرى للتعرف أكثر على هذا الصرح العظيم. 
 

IMG-20220831-WA0014
IMG-20220831-WA0014
IMG-20220831-WA0015
IMG-20220831-WA0015
المتحف القومي للحضارة المصرية المتحف القومي للحضارة سفير جمهورية صربيا الثقافة صربيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محدش من أهلى يحضر جنازتي.. القصة الكاملة لإنهاء فتاة بجامعة المنصورة حياتها بحبة الغلة

هل يتراجع الأهلي عن رحيل ريكاردو سواريش؟ شوبير يحسم الجدل

تفاصيل خطة الزمالك لمنع انتقال مصطفى فتحي إلى الأهلي

صورة ذكية كشفت الصفقة السرية.. محمد رضا بوبو في الأهلي| شاهد

مفاجأة مدوية بشأن تجديد إبراهيم عادل مع بيراميدز

جابها من شعرها.. اعتداء وحشي من رجل على بريطانية وسط الشارع |شاهد

سيد معوض يفتح النار على أحمد عبد القادر: اعتذر لجماهير الأهلي |فيديو

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31-8-2022

ترشيحاتنا

غرامة 1000 جنيه على أولياء الأمور.. البرلمان يتدخل لمواجهة التسرب من المدارس

هرب من المنوفية إلى الجيزة.. ضبط عنصر شديد الخطورة داخل شقة بالدقى

وفاة الإعلامي جلال عوارة.. 5 معلومات عن المذيع الراحل

تويوتا تكشف عن نسخة GR Sport من ياريس كروس

أزمة جديدة في الأهلي.. إساءة عبدالقادر للجماهير ونجوم الفريق يطالبونه بالاعتذار

أعلى مستوى في تاريخه.. التضخم في منطقة اليورو يرتفع لـ9.1% خلال أغسطس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. فستان أثار الجدل للملكة رانيا لسبب غير متوقع

احمِ نفسك من جميع أنواع السرطان بتناول هذا المشروب السحري

أهلي ميحضروش جنازتي.. تخلص فتاة من حياتها يوم حفل تخرجها يثير فيسبوك

كارثة.. خطأ شائع في البيوت المصرية يجلب الأمراض والهم

فيديو

فيضانات باكستان تأكل الأخضر واليابس.. تضرر 33 مليون شخص وآلاف القتلى والمشردين تحت الأنقاض

على موسيقى أفلام يوسف شاهين وحسن الإمام.. انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان منارات بتونس| فيديو

سأتبرأ منكم.. مقتدى الصدر ينهي فوضى العراق بكلمة لأنصاره

فتاة تستغيث بالدموع بسبب مطعم شاورما لإسعاد والدها.. ماذا فعلت؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

اﻟﻤﺰﻳﺪ