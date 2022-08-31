بموافقة مجلس الوزراء.. القصير: تسهيلات كبيرة لـ مشروعات التصنيع الزراعي.. ونواب: ستسهم في حل الأزمات والتغلب على أي معوقات أمامها

وزير الزراعة: مشروعات التصنيع الزراعي أصبحت بموافقة وحيدة وذهبية



نواب عن وجود تسهيلات كبيرة لمشروعات التصنيع الزراعي: يساهم في الاستخدام الأمثل للمحاصيل.. ويعطي دفعة لوجود نظام الطلب الواحد

أشاد عدد من النواب بتوجيهات وزير الزراعة بشأن وجود تسهيلات كبيرة على مشروعات التصنيع الزراعي، وأكدوا أن وجود تسهيلات كبيرة لمشروعات القطاع الزراعي يعطي دفعة ليكون هناك نظام الطلب الواحد، برخصة واحدة، بشكل سريع، ودون وجود أي معوقات بشرية لكل الصناعات الزراعية.



فى البداية قال النائب صقر عبد الفتاح ، وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان أن وجود تسهيلات كبيرة على مشروعات التصنيع الزراعي أمر ضروري ، بهدف منح فرصة للمستثمر الصغير ورجال الأعمال ، خاصه فى ظل وجود مشاكل فى التصنيع.

وأشار عبد الفتاح فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه التسهيلات ستساهم فى حل الأزمات والإستخدام الأمثل للمحاصيل والتى تهدر دون داعى وبدون أى ثمن.



وأشاد النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، بتوجيهات وزير الزراعة بشأن وجود تسهيلات كبيرة على مشروعات التصنيع الزراعي.

وأشار ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وجود تسهيلات كبيرة لمشروعات القطاع الزراعى يعطى دفعة لكى يكون يكون هناك نظام الطلب الواحد برخصة واحدة بشكل سريع دون وجود أى معوقات بشرية لكل الصناعات الزراعية.

وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن نظام الطلب الواحد بالرخصة الواحدة يضمن استقرار الأسعار ، مما يساهم فى وجود قيمة مضافة للمنتج الزراعى وتوفير هامش ربح للفلاح المصرى.

وتابع : وجود تسهيلات كبيرة على مشروعات التصنيع الزراعى ستساهم فى إحداث طفرة فى القطاع الزراعى ، بحيث يستفيد منها الفلاح والتاجر ، وأن تكون هناك قيمة مضافة لتحقيق عائد للبلد من العملة الصعبة.



جاء ذلك تعقيبا على تصريحات السيد القصير وزير الزراعة، بأن هناك تسهيلات كبيرة على مشروعات التصنيع الزراعي ، مشيرا إلى أنها أصبحت بموافقة وحيدة وذهبية ضمن قرار مجلس الوزراء 56 لسنة 2022.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات ندوة حزب مستقبل وطن، بمقر الأمانة العامة للحزب ، تحت عنوان "مستقبل الزراعة في الجمهورية الجديدة"، بحضور النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام المهندس أشرف رشاد الشريف ممثل الأغلبية بمجلس النواب، والنائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، وممثل الأغلبية بمجلس الشيوخ، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، والنائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والنائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، والنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، وأعضاء لجنة الزراعة بمجلسي النواب والشيوخ، وعدد من ممثلي وقيادات الحزب بمحافظات الجمهورية.

وتابع وزير الزراعة: لست سعيدا بتصدير بـ 5.6 مليون طن حاصلات زراعية في صورتها الأولية خاصة أنه لو تم الاستفادة منها بشكل مصنع ستكون ذو قيمة أكبر".

ودعا وزير الزراعة القطاع الخاص إلى المشاركة بقوة في التصنيع الزراعي ، موضحا ان الحكومة تدعم مثل هذه المشروعات.

ونوه إلى أن الحكومة تفعل الإرشاد الزراعي الرقمي لتحقق نتائج إيجابية ، موضحا أن كارت الفلاح لم يعد به مشكلة ويوجد نحو 10 دول إفريقية تريد أن تنفذ هذا المشروع الهام بعد نتائجه الإيجابية فى صالح الفلاح المصري".

واختتم وزير الزراعة بأن كارت الفلاح يصدر خلال 10 أيام على الأقل، مناشدا الفلاحين الذهاب للجمعيات فورا للحصول عليه خلال 10 أيام.