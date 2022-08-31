عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

بموافقة مجلس الوزراء.. القصير: تسهيلات كبيرة لـ مشروعات التصنيع الزراعي.. ونواب: ستسهم في حل الأزمات والتغلب على أي معوقات أمامها

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

وزير الزراعة: مشروعات التصنيع الزراعي أصبحت بموافقة وحيدة وذهبية

نواب عن وجود تسهيلات كبيرة لمشروعات التصنيع الزراعي: يساهم في الاستخدام الأمثل للمحاصيل.. ويعطي دفعة لوجود نظام الطلب الواحد

 

أشاد عدد من النواب بتوجيهات وزير الزراعة بشأن وجود تسهيلات كبيرة على مشروعات التصنيع الزراعي، وأكدوا أن وجود تسهيلات كبيرة لمشروعات القطاع الزراعي يعطي دفعة ليكون هناك نظام الطلب الواحد، برخصة واحدة، بشكل سريع، ودون وجود أي معوقات بشرية لكل الصناعات الزراعية.
 

فى البداية قال النائب صقر عبد الفتاح ، وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان أن وجود تسهيلات كبيرة على مشروعات التصنيع الزراعي أمر ضروري ، بهدف منح فرصة للمستثمر الصغير ورجال الأعمال ، خاصه فى ظل وجود مشاكل فى التصنيع.

وأشار عبد الفتاح فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه التسهيلات ستساهم فى حل الأزمات والإستخدام الأمثل للمحاصيل والتى تهدر دون داعى وبدون أى ثمن.
 

وأشاد النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، بتوجيهات وزير الزراعة بشأن وجود تسهيلات كبيرة على مشروعات التصنيع الزراعي.

وأشار ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وجود تسهيلات كبيرة لمشروعات القطاع الزراعى يعطى دفعة لكى يكون يكون هناك نظام الطلب الواحد برخصة واحدة بشكل سريع دون وجود أى معوقات بشرية لكل الصناعات الزراعية.

وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن نظام الطلب الواحد بالرخصة الواحدة يضمن استقرار الأسعار ، مما يساهم فى وجود قيمة مضافة للمنتج الزراعى  وتوفير هامش ربح للفلاح المصرى.

وتابع : وجود تسهيلات كبيرة على مشروعات التصنيع الزراعى ستساهم فى إحداث طفرة فى القطاع الزراعى ، بحيث يستفيد منها الفلاح والتاجر ، وأن تكون هناك قيمة مضافة لتحقيق عائد للبلد من العملة الصعبة.
 

جاء ذلك تعقيبا على تصريحات السيد القصير وزير الزراعة، بأن هناك تسهيلات كبيرة على مشروعات التصنيع الزراعي ، مشيرا إلى أنها أصبحت بموافقة وحيدة وذهبية ضمن قرار مجلس الوزراء 56 لسنة 2022.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات ندوة حزب مستقبل وطن، بمقر الأمانة العامة للحزب ، تحت عنوان "مستقبل الزراعة في الجمهورية الجديدة"، بحضور النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن الأمين العام المهندس أشرف رشاد الشريف ممثل الأغلبية بمجلس النواب، والنائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، وممثل الأغلبية بمجلس الشيوخ، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، والنائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والنائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، والنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، وأعضاء لجنة الزراعة بمجلسي النواب والشيوخ، وعدد من ممثلي وقيادات الحزب بمحافظات الجمهورية.

وتابع وزير الزراعة: لست سعيدا بتصدير بـ 5.6 مليون طن حاصلات زراعية في صورتها الأولية خاصة أنه لو تم الاستفادة منها بشكل مصنع ستكون ذو قيمة أكبر".

ودعا وزير الزراعة  القطاع الخاص إلى المشاركة بقوة في التصنيع الزراعي ، موضحا ان الحكومة تدعم مثل هذه المشروعات.

ونوه إلى أن الحكومة تفعل الإرشاد الزراعي الرقمي  لتحقق نتائج إيجابية ، موضحا أن كارت الفلاح  لم يعد به مشكلة ويوجد نحو 10 دول إفريقية تريد أن تنفذ هذا المشروع الهام بعد نتائجه الإيجابية فى صالح الفلاح المصري".

واختتم وزير الزراعة بأن كارت الفلاح يصدر خلال 10 أيام على الأقل، مناشدا الفلاحين الذهاب للجمعيات فورا للحصول عليه خلال 10 أيام.

النواب وزير الزراعة مشروعات التصنيع الزراعى القطاع الزراعى نظام الطلب الواحد الصناعات الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يتراجع الأهلي عن رحيل ريكاردو سواريش؟ شوبير يحسم الجدل

محدش من أهلى يحضر جنازتي.. القصة الكاملة لإنهاء فتاة بجامعة المنصورة حياتها بحبة الغلة

تفاصيل خطة الزمالك لمنع انتقال مصطفى فتحي إلى الأهلي

صورة ذكية كشفت الصفقة السرية.. محمد رضا بوبو في الأهلي| شاهد

أفضل قرض بنكي بدون فوائد.. خد فلوسك وسدد براحتك

مفاجأة مدوية بشأن تجديد إبراهيم عادل مع بيراميدز

جابها من شعرها.. اعتداء وحشي من رجل على بريطانية وسط الشارع |شاهد

استثنى مصطفى.. شوبير يوجه رسالة لوم وعتاب لـ سواريش

ترشيحاتنا

فيتوريا يحسم موقف محمد صلاح من الانضمام لمعسكر منتخب مصر

فيتوريا يعلن تفاصيل معسكر منتخب مصر المقبل

الرئيس يستجيب للقوى السياسية بالحوار الوطنى ويوجه بصرف 300 جنيه دعما استثنائيا على بطاقات التموين

تنسيق الجامعات 2022.. موعد نتيجة تقليل الإغتراب والتحويلات بالرابط

بعد إنجاب طفلها الثاني.. إطلالات كندة علوش قبل وبعد الشهرة| شاهد

وداعًا لـ حر أغسطس.. الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن الطقس خلال الفترة المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة: إزالة 25 مليون لغم وجسم متفجر وذخائر بالصحراء الغربية

إزاي تفطر فول نابت بالصلصة ب 5 جنيه بس.. اعرف الطريقة

بنطلون ولا شورت ؟.. موضة جينز جديدة تثير ضجة على فيسبوك

في عيد ميلادها.. فستان أثار الجدل للملكة رانيا لسبب غير متوقع

فيديو

قضية تاريخية ..أول سيدة تطلب زوجها في بيت الطاعة

فيضانات باكستان تأكل الأخضر واليابس.. تضرر 33 مليون شخص وآلاف القتلى والمشردين تحت الأنقاض

على موسيقى أفلام يوسف شاهين وحسن الإمام.. انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان منارات بتونس| فيديو

سأتبرأ منكم.. مقتدى الصدر ينهي فوضى العراق بكلمة لأنصاره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ