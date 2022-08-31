رئيس لكل المصريين.. السيسي يوجه بدعم مصاريف الملتحقين بالجامعات الأهلية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم المصروفات الدراسية الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية، بتحمل الدولة نسبة من المصاريف، استجابة للحوار الوطني ومطالب القوي السياسية، على أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ بداية من غد الأول من سبتمبر.

و قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن وزارة التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، لا يستطيعان وضع سقف لمصروفات الجامعات الخاصة لأن القانون لا يسمح بهذا، لذا لا يمكن التحكم في المصروفات وما يتحكم فيها هو سوق العرض والطلب.

وأضاف "الغر" لـ “صدى البلد”، أن وجود الجامعات الأهلية سيخلق نوعا من التوازن في السوق لأنها 12 جامعة وخفضها معدلا كبيرا من المصروفات سيجعل الجامعات الخاصة تراجع نفسها كثيرا في ذلك الأمر.