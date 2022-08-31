"الحماية القانونية لوسائل التواصل الاجتماعي".. ندوة في نقابة المهندسين بالإسكندرية

نظمت نقابة المهندسين في الإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى و اللجنة القانونية وحماية المهنة برئاسة المهندس خالد آمين، ندوة "الحماية القانونية لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الأمن القومي" وحاضر فيها اللواء الدكتور سمير المصري المدير الإقليمي للإتحاد العربي للتضامن الاجتماعي التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ،خبير الإعلام التنموي والأمن القومي.

فى البداية رحب الدكتور هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالاسكندرية بالحضور ودور اللجنة القانونية وحماية المهنة فى مناقشة الموضوعات الحيوية التى يستفيد منها المهندس.

وقال إن وسائل التواصل الاجتماعي من أهم الموضوعات التى تهم المجتمع والاسرة المصرية فلابد من وضعها فى إطار قانونى صارم لمنع تفكك المجتمع.

ومن جانبها قالت جيهان مكرم مدير مركز إعلام وسط الإسكندرية، إن المركز يهتم بتناول الموضوعات الهامة والقضايا التى تهم المجتمع منها حروب الجيل الرابع والخامس التى تستهدف الشباب.

وأضافت أن هناك كمًّا كبيرا من الشائعات فلابد من مواجهتها بزيادة وعى المجتمع وتطبيق القانون على الجميع.

ومن جانبه أثنى الدكتور محمد نور الدين، الخبير الدولي بالامم المتحدة ، على الموضوع الذى تناقشه اللجنة القانونية وحماية المهنة برئاسة المهندس خالد امين لأنه من موضوع الساعة.

وتحدث اللواء الدكتور سمير المصري المدير الإقليمي للإتحاد العربي للتضامن الاجتماعي التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ،خبير الإعلام التنموي والأمن القومي،مقدمة عن التهديد الذي تمثله شبكات التواصل الاجتماعي علي الأمن القومي ، وسائل التواصل الاجتماعي وإعادة تعريف الإرهاب.

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