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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"الحماية القانونية لوسائل التواصل الاجتماعي".. ندوة في نقابة المهندسين بالإسكندرية

ندوة بنقابة المهندسين
ندوة بنقابة المهندسين في الإسكندرية

نظمت نقابة المهندسين في الإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى و اللجنة القانونية وحماية المهنة برئاسة المهندس خالد آمين، ندوة "الحماية القانونية لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الأمن القومي" وحاضر  فيها اللواء الدكتور سمير المصري المدير الإقليمي للإتحاد العربي للتضامن الاجتماعي التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ،خبير الإعلام التنموي والأمن القومي.

فى البداية رحب الدكتور هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالاسكندرية بالحضور ودور اللجنة القانونية وحماية المهنة فى مناقشة الموضوعات الحيوية التى يستفيد منها المهندس.

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وقال إن وسائل التواصل الاجتماعي من أهم  الموضوعات التى تهم المجتمع والاسرة المصرية فلابد من وضعها فى إطار قانونى صارم لمنع تفكك المجتمع.

ومن جانبها قالت جيهان مكرم مدير مركز إعلام وسط الإسكندرية، إن المركز يهتم بتناول الموضوعات الهامة والقضايا التى تهم المجتمع منها حروب الجيل الرابع والخامس التى تستهدف الشباب.
وأضافت أن هناك كمًّا كبيرا من الشائعات فلابد من مواجهتها بزيادة وعى المجتمع وتطبيق القانون على الجميع.

ومن جانبه أثنى الدكتور محمد نور الدين، الخبير الدولي بالامم المتحدة ، على الموضوع الذى تناقشه اللجنة القانونية وحماية المهنة برئاسة المهندس خالد امين لأنه من موضوع الساعة.

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وتحدث اللواء  الدكتور سمير المصري المدير الإقليمي للإتحاد العربي للتضامن الاجتماعي التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية ،خبير الإعلام التنموي والأمن القومي،مقدمة عن التهديد الذي تمثله شبكات التواصل الاجتماعي علي الأمن القومي ، وسائل التواصل الاجتماعي وإعادة تعريف الإرهاب.
 وسائل التواصل الاجتماعي والحرب النفسية ، وسائل التواصل الاجتماعي أداة لنشر الشائعات،  وسائل التواصل الاجتماعي وحروب الجيل الرابع ، آليات مواجهة الشائعات والحروب النفسية.

الاسكندرية التواصل الاجتماعي مجلس الوحدة الاقتصادية نقابة المهندسين الأمم المتحدة وسائل التواصل الإجتماعي مواجهة الشائعات

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