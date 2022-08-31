اجتماع مشترك بين جامعتي المنصورة ومانشستر لمناقشة سبل التعاون

عقدت جامعة المنصورة اليوم اجتماعا، برئاسة الدكتور محمود المليجي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور جيسون هول الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة.

وحضر الاجتماع كل من الدكتورة منال عيد عميد كلية الصيدلة والدكتورة رشا بروة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد بشير سليم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور هانى قناوى منسق اتفاقية جامعة المنصورة- مانشستر فى التعليم الصيدلى، وذلك لمناقشة سبل التعاون فى مجال التعليم الصيدلى بين الجامعتين.

يذكر أن شارك الدكتور جيسون هول فى فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للعلوم الصيدلية (MU-PHARM 2022) فى الفترة من ٢٩ أغسطس-٢ سبتمبر ٢٠٢٢ بإلقاء محاضرة بعنوان أحدث المستجدات فى الممارسة الصيدلية فى المملكة المتحدة.

يأتى ذلك فى إطار التعاون بين جامعتى المنصورة وجامعة مانشستر بالمملكة المتحدة.

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