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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: قرار الرئيس السيسي لـ زيادة الدعم التمويني وطني وشجاع

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بزيادة الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين من 100 جنيه إلى 300 جنيه، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا التجهيز لحملة إجراءات الحماية الاجتماعية والتى تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر القادم.

وأضاف عبدالقادر، أن القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين أحوال المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء، بالإضافة إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وكشف عبدالقادر، أن القرار يسعى للتخفيف عن كاهل المواطنين، في ظل تداعيات الأزمة العالمية التى يعيشها العالم الآن، بالإضافة إلى أن القرار يساعد المواطن على الصمود أمام موجة الارتفاعات التى تشهدها أسعار السلع، كما تساعده على تأمين متطلباته الأساسية، لافتا إلى أن هذا ما يتحقق من خلال التوسع فى قاعدة الحماية الاجتماعية.

ووصف النائب تامر عبدالقادر، القرارات الأخيرة للدولة والتى تدعم المواطن، بأنها مهمة وحاسمة، ووطنية وشجاعة، وجاءت فى الوقت المناسب، وتعين المواطن على التصدي للتحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدا أن ذلك يؤكد حرص القيادة السياسية الدائم على دعم المواطنين في شتى المجالات، لافتا إلى أن القرارات تؤكد أن الدولة تعمل لصالح الفئات البسيطة ومحدودي الدخل من خلال هذه الإجراءات.

جدير بالذكر أن الرئيس السيسي، كان قد قرر زيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين الى 300 جنيه بدلا من 100، كما وجه الرئيس السيسي بالتجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر المقبل.

مجلس النواب الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي بطاقات التموين حماية اجتماعية الحماية الاجتماعية

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