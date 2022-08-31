شوبير: ريكاردو سواريش أكتر مدرب اتظلم في تاريخ الأهلي

نشر الإعلامي أحمد شوبير تغريدة جديدة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب أحمد شوبير :"اكتر مدرب اتظلم في تاريخ النادى الاهلي ريكاردو سواريش".

ووجه الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، رسالة لوم وعتاب ل سواريش المدير الفني للفريق الأول عقب تصريحاته أمس.

وأكد شوبير ، في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام ، أن سواريش صرح أن شباب الأهلي لا يصلحون لتمثيل الفريق الأول وأنه أخبرهم بهذا الأمر ، مشددا أنه تصريح غير لائق أو مناسب.

وأضاف شوبير، أن سواريش كان من الممكن أن يؤكد أن اللاعبين بحاجة للإعارة لاكتساب خبرات وارتفاع مستواهم، مشددا أن سواريش استثني مصطفي شوبير من تلك التصريحات.

وتابع أن العامل النفسي للاعبين أمر هام وما صرح به سواريش من شأنه التأثير علي اللاعبين خلال الفترة المقبلة.