بشعر زيتي.. نادين نجيم تثير الجدل بـ لوك جديد| شاهد

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم، فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة جديدة ومختلفة.

ظهرت نادين نسيب نجيم، بلوك جديد ومميز، مرتدية تي شيرت باللون الأبيض، دون أكمام، كما تميز بنقوشات على الصدر لتبرز جمالها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نادين في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت أن تظهر بلوك جديد لشعرها، فاختارت لون الشعر الزيتي كـ لوك جديد ومميز لها، كما تركت شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها.

ولم تتكلف نادين نسيب نجيم، بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع مجموعة من الأساور في يديها لإكمال ظهورها.

وإليكم صور نادين نسيب نجيم..