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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

على المرجيحه.. ريم سامي بإطلالة جريئة على البحر| شاهد

ريم سامي
ريم سامي

نشرت الفنانة ريم سامي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” خلال عطلتها الصيفية على الشاطئ

 

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ظهرت  ريم سامي في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت قميص باللون الأبيض ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

كما اختارت ريم سامي، ان تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وطبيعية تكشف عن جمالها.

ويذكر ان أعلنت الفنانة الشابة ريم سامي، فسخ خطوبتها فى الساعات الماضية، بعد عام من الاحتفال بالخطوبة، حيث تم فسخ الخطوبة من أحد رجال الأعمال فى هدوء تام بين الطرفين والعائلتين.

وبرزت ريم سامي فى السنوات الأخيرة بعد تجربتها الأولى فى مسلسل "للحب فرصة أخيرة" بطولة داليا البحيري، أمل رزق، فراس سعيد، هند عبدالحليم، أميرة العايدي، هبه الأباصيرى، مراد مكرم، أحمد عبدالله، عمرو عابد، حنان يوسف، عمر زهران، جوليا الشواشي، تأليف شهيرة سلام، وإخراج منال الصيفي.

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