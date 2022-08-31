مهرجان عود البطل في درس لغة عربية.. مدرس يثير عاصفة غضب على مواقع التواصل

انتشر خلال الساعات القليلة الماضية، مقطع فيديو عبر موقع «تيك توك» لمدرس لغة عربية استعان بأحد المهرجانات الشعبية «عود البطل ملفوف»، لمؤدي المهرجانات حسن شاكوش، خلال شرح بعض النقاط في اللغة العربية، مثيرًا حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مدرس يستعين بمهرجان عود البطل لشرح الاستعارة

بينما كان أحد مدرسين اللغة العربية يُدرس درس «الاستعارات المكنية» في مادة اللغة العربية، لطلابه، قام بالاستعانة بمهرجان « عود البطل ملفوف»، لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، كدلالة على الاستعارة التصريحية والمكنية.

ظهر مدرس اللغة العربية في مقطع الفيديو، الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخلفه سبوره كُتب عليها عبارة « عود البطل ملفوف»، في محاولة منه لشرح المعنى البياني في الجملة للطلاب خلال الدرس.

انتفاض السوشيال ميديا ضد مدرس اللغة العربية مهرجان عود البطل

بعد أن انتشر مقطع الفيديو للمدرس وهو يشحر درس الاستعارات المكنية في مادة اللغة العربية، مستعينًا بمهرجان عود البطل ملفوف، انتفضت مواقع التواصل الاجتماعي، ضد هذا المدرس، معتبرين أن الاستعانه بهذه الطريقة للشرح إهانة للغة العربية.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مدرس مهرجان عود البطل، مشنين حملة من الهجوم الحاد ضد هذا المدرس، مؤكدين أن هذا الفيديو يعكس حالة التدهور التي أصابت التعليم في مصر في الآونة الاخيرة، مطالين بالتحقيق مع هذا المدرس وفصله من العمل.

جدل واسع حول استعانه المدرس بمهرجان عود البطل

حالة من الجدل الواسع انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مطقع فيديو المدرس المستعين بمرجان عود البطل ملفوف، حيث اعتبر البعض إهانة للغة العربية وانحدار لمستوى التعليم في مصر، بينما اعتبر البعض الأخر ان المدرس يتماشى في شرحة للدرس مع الواقع والأغاني التي يستمع إليها الطلاب، وبالتلي جذب الطلاب لفهم المادة عن طريق أبسط الطرق.

هجوم حاد على مؤدي المهرجانات عمر كمال

تعرض مؤدي المهرجانات عمر كمال لحالة من الهجوم الحاد بعد ان شارك مقطع الفيديو لمدرس عود البطل، معتبرين أنه أحد أسباب فساد التعليم في مصر، مطالبين بالتحقيق مع المدرس وتحويله للتحقيق.