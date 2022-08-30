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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

التعليم باظ.. هجوم عنيف على مدرس لغة عربية بسبب أغنية عود البطل

عمر كمال
عمر كمال

اثار الفنان عمر كمال الجدل بعد نشره فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “ فيسبوك ” لمدرس يقوم بشرح قواعد من اللغة العربية على أغنية “ عود البطل ” . 

وبمجرد نشر عمر كمال الفيديو بدأت حالة من الهجوم على الفيديو الذي يستعين فيه مدرس لغة عربية بالأغنية الشهير للشرح  ، حيث علق البعض قائلين “التعليم باظ ”.

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال، صورة له من أمام الكعبة، خلال أدائه مناسك العمرة، وذلك عبر حسابة بموقع انستجرام. 

وعلق عمر كمال “ قعدة بالدنيا كلها .. جمعة مباركة ”.

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و طرح مغنى المهرجانات عمر كمال، الأغنية الدعائية لفيلم "خطة مازنجر" والتي تحمل اسم "اليوم يومك" ، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان أحمد طارق يحيى.

وكان المخرج والمنتج أحمد خالد موسى، قد نشر لأغنية الدعائية لفيلم «خطة مازنجر» والتي تحمل اسم «اليوم يومك»، بصوت مؤدي المهرجانات عمر كمال، والطفل مازن المصري، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، .

وعلق أحمد خالد موسى على الأغنية الدعائية لفيلم خطة مازنجر، قائلا: «اليوم ده يوم يوم يومك.. هنعوم على عوم عوم عومك.. أغنية اليوم يومك من فيلم خطة مازنجر.. 25 أغسطس في السينمات».

عمر كمال محمد صلاح الفنان عمر كمال مطرب المهرجانات عمر كمال خالد موسى مدرس لغة عربية منة عدلى القيعى

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