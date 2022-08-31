انفراد.. كيف أسقطت الرقابة الإدارية أكبر قضية رشوة بجامعة دمنهور؟ نص التحقيقات

يستكمل موقع صدى البلد نشر تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية رشوة جامعة دمنهور، والتي حصل صدى البلد على نصها، بعد إحالة المتهمين في قضية رشوة القائم بأعمال عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، في قضية ثانية إلى محكمة الجنايات.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية رشوة جامعة دمنهور التي ينفرد موقع صدى البلد بنشر نصها، أقوال عضو الرقابة الإدارية الذي فجر مفاجأة عن فساد قضية جامعة دمنهور.

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أقوال عضو هيئة الرقابة الإدارية في قضية رشوة جامعة دمنهور

وسرد عضو الرقابة الإدارية خلال تحقيقات قضية رشوة جامعة دمنهور، التي ينشرها موقع صدى البلد، بورود معلومات إليه أكدتها تحرياته مفادها؛ طلب وأخذ المتهمين الأول حسين علي محمد مطاوع، القائم بأعمال عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور ، والثانية أمل محمد محمود إبراهيم مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بجامعة دمنهور، مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة من المتهمين الثامن عبد العزيز عبد المرضى عبد العزيز، والتاسع أسامة عبد المرضى عبد العزيز، مالكا شركتي سيتكو للتجهيزات الطبية والمعملية والمراد للتوريدات بوساطة المتهم العاشر محمد عبد الحميد علي عبده زهران، مقابل أدائهم عمل من أعمال وظيفتهما بإسناد عمليات توريد أجهزة معملية للمعهد عمادة المتهم الأول، وأجهزة حواسب آلية للجامعة محل عمل المتهمة الثانية لشركة المراد.

وتابع عضو الرقابة الإدارية خلال تحقيقات قضية رشوة جامعة دمنهور، أنه استصدر أذون النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات الدائرة بينهم، والتي أسفر تنفيذها ؛ عن محادثات أكدت ما توصلت إليه تحرياته من طلب المتهم الأول من المتهم الثامن بوساطة المتهم العاشر مبالغ مالية ومنافع على سبيل الرشوة مقابل ترسية عملية توريد أجهزة معملية إلى معهد الدراسـات العليا والبحوث عمادته على تلك الشركة، وتسهيل صرف المستحقات المالية عن تلك العملية للمتهمين الثامن والتاسع.

كما شرحت أقوال عضو الرقابة الإدارية خلال تحقيقات قضية رشوة جامعة دمنهور، أنه نفاذاً لذلك الاتفاق؛ أخذ جزءاً من جعل الرشوة بواسطة المتهم العاشر، إذ كلف الأخير بتحويل ستمائة ألف جنيه على الحساب البنكي الخاص بالشاهد السادس أحمد محمد حسن الموظف بالبنك الأهلي في غضون مايو ٢٠٢١ ولاحقاً تسلمه منه على دفعات، فضلاً عن حصوله لنفسه على ربح من عملية توريد تلك الأجهزة بطلبه من المتهم الثامن تضمين أجهزة معملية ضمن عملية التوريد المذكورة وحصوله من ورائها على ربح بقيمة ثلاثمائة وأربعين ألف جنيه .

رشوة

كما أسفرت عن طلب وأخذ المتهمة الثانية من المتهم الثامن مبالغ مالية ومنافع . على سبيل الرشوة ـ مقابل الموافقة على ترسية عملية توريد الحواسيب الآلية "الثابتة والنقالة" لجامعة دمنهور محل عملها على الشركة وتسهيل إجراءات صرف المستحقات المالية عنها ، ونفاذاً لذلك في غضون سبتمبر ٢٠٢١ أخذت ثلاثمائة وخمسين ألف جنيه - جعل الرشوة ـ على دفعات متعاقبة، فضلاً عن حصولها لنفسها على ربح من أعمال وظيفتها بتسليمها المتهم الثامن مبلغ خمسمائة ألف جنيه لشراء أجهزة حاسب آلي ضمن عملية توريدها وحصولها من ورائها على ربح بقيمة سبعمائة ألف جنيه، وكلفت المتهم الثامن تسليمها للشاهد السـابع/ إسـلام علي علي نعيم بلقاء جمعهما في غضون أكتوبر ٢٠٢١، ولاحقاً التقى الأخير المتهمة الثانية بمقر عملها بجامعة دمنهور حيث أخذت منه المبلغ المار بيانه .

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وأضاف بما توصلت إليه تحرياته عن سبق طلب سالفة الذكر من المتهم الثامن بوساطة العاشر مبالغ مالية ومنافع على سبيل الرشوة ـ مقابل تسهيل إجراءات ترسية عملية توريد أدوات وأجهزة معملية ضمن مشـروع "بانوراما الحيوان" بكلية الطب البيطري على شــركــة وصرف المستحقات المالية عنها ، ونفاذا لذلك الاتفاق؛ وخلال الفترة من فبراير حتى يونيو ٢٠٢١ أخذت بوساطة المتهم العاشر مبلغ سبعين ألف جنيه ـ جعل الرشوة ـ على عملية دفعات متتابعة، فضلاً عن حصولها على ربح من توريد تلك الأجهزة إذ سلمتهما مائتي وخمسين ألف جنيه لشراء عدد من تلك الأجهزة محل عملية التوريد وحصلت على ربح من ورائها بقيمة ثلاثمائة وخمسة وعشرين ألف جنيه.

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