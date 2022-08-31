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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتصال عاجل من بايدن بـ رئيس وزراء العراق ..تفاصيل

صدى البلد

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث إلى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بشأن الأحداث الجارية في البلاد.

وأشاد بايدن بقيادة رئيس الوزراء العراقي خلال أعمال العنف المتصاعدة على مدار 24 ساعة هذا الأسبوع.

وبحث بايدن مع الكاظمي الدعم الأميركي لعراق مستقل ذي سيادة.

كما أشاد بايدن بأداء القوات الأمنية العراقية وقدم تعازيه لأسر القتلى في المواجهات الأخيرة في العراق.

وأكد البيت الأبيض أن بايدن ورئيس الوزراء العراقي الكاظمي رحبا بعودة الأمن إلى الشوارع ودعيا جميع القادة العراقيين إلى الانخراط في حوار وطني لصياغة طريق مشترك للمضي قدما يتفق مع دستور العراق وقوانينه.

ما موقف أمريكا؟


حثت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، جميع الأطراف في العراق على حل خلافاتها من خلال الحوار والمشاركة.


وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل: "لقد حان الوقت الآن لجميع الأطراف لحل المأزق الحالي وإننا قبل كل شيء نحث جميع المعنيين على التزام الهدوء والامتناع عن العنف والسعي وراء السبل السلمية".

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وأضاف فيدانت باتل أنه يتعين على المتظاهرين احترام ممتلكات ومؤسسات الحكومة العراقية التي تخص الشعب العراقي وتخدمه"، مشددا على أن الحق في الاحتجاج العام السلمي عنصر أساسي في جميع الديمقراطيات.


وأكد نائب المتحدث باسم الخارجية على التزام واشنطن بعراق قوي ومستقر ومزدهر، وأن الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد والعميقة ومتعددة الأوجه مع بغداد تخدم كلا من الشعبين العراقي والأمريكي، مؤكدا عدم حدوث أي تغيير على وضعية السفارة الأمريكية في بغداد .
 

بايدن العراق الكاظمي البيت الأبيض رئيس الوزراء العراقي

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