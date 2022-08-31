سيدة بمحكمة الأسرة: طليقي خاني وعشيقته بتقولي بحبه وسيبهولي

«بيخوني مع واحده وبينهم رسايل على الواتس اب وأنا كشفته وبيقولها إنه بيكرهني ومش عايزني».. تلك هى كلمات زوجة داخل محكمة الأسرة تروي تفاصيل رفعها دعوى خلع ضد زوجها المحاسب بعد 4 سنوات زواج فيما بينهم بالمقطم.

فتقول الزوجة:" أنا متجوزة من 4 سنين من جوزى وعندى منه بنت عمرها 3 سنوات، واكتشفت فى الفترة الأخية معاه إنه متغير معايا وحاله متشقلب وكأن فيه حاجة في دماغه بس أنا مش عارفه أيه هى، وده اللى خلاني أفضل ادور وراه".

برنامج تجسس

وتضيف السيدة:"دورت على كذا حاجة في النت علشان أعرف اتجسس على جوزي بأى طريقة ووصلت في الأخر إني أنزل برنامج على تليفونه المحمول لمتابعة رسايل الواتس أب اللى بتجيله أول بأول، وبالفعل عملت ده وكل رسالة كانت بتوصله كانت بتجيلي في نفس الوقت".

جوزي بيخوني

وأوضحت:" اكتشفت لما شوفت الرسايل إنه بيخوني مع واحده اتعرف عليها من الشارع، وكل كلامه معاه كلامي جنسي وإباحي وعلاقات جنسية عبر التليفون والرسايل، وبيتكلم معاها عني بشكل وحش ويقولها إنه بيكرهني ومش عايزني في حياته مرة تانية، ولما واجهته بالكلام ده مفرق4ش معاه في أي حاجة وضربني بسبب وشتمني بسبب ده، واللى بيكلمها كلمتني مرة وقالتلي سيبهولي أنا بحبه، وفي مرة بتقوله لما اتفقوا على مقابلة قالتله هات 400 جنيه معاك".

رد والدته عليا

وأكدت:" اتكلمت مع والدته علشان أشكيلها من ابنها على اللى بيعمله معايا ردت عليا وقالتلي عادي يعمل اللى هو عايزه وقالتلي كله بيضرب عادي زي ما أنا اضربت قبل كده، وقالتلي عيشي واسكتي ومتخربيش بيتك بإيدك، وأنا قررت في الوقت ده إني أمنع نفسي عنه بشكل كامل ولا أمارس معه العلاقة الزوجية مطلقا حتى يرجع عن اللى بيدور في دماغه".

قالولي انتي ملعونه

وتابعت:" لما والده ووالدته عرفوا إني امتنعت عنه قالولي انتي كده ملعونة وبتغضبي ربنا علشان رافضة جوزك، وحاولوا بكذا طريقة يطفشوني من الشقة علشان اسيبها وأمشي أروح لأهلي، وكان حمايا يجي الشقة عندى يستحمى ويقعد بملابسه الداخلية علشان يطفشني من الشقة، وأنا استحملت كل ده علشان خاطر بنتي ورفضت العودة لمنزل أهلي".

طردوني من الشقة

واستكملت:" طردونى من الشقة ولموا هدومي في كرتونة ورموني بره الشقة، ورفعت على جوزي دعوى تمكين من الشقة، وحصلت على حكم بالتمكين من الشقة، ولما روحت استلمها وجدت شبابيك الشقة كلها متخلعة والتكييفات مسروقة اللي أنا جبتها بـ من فلوس أهلى بـ 60 ألف جنيه، وحجات كتير مسروقة حتى قاعدة الحمام سرقوها علشان يجبروني اسيب الشقة وأمشي، لكن أنا قعدت فيها على كده".

واضافت:" ورفعت على جوزى دعوى خلع وخلعته وكمان قضية بالقايمة اللى مستلمتهاش لحد دلوقتى وصدر حكم ضده بالحبس 6 أشهر، وهما حاولوا يتفاوضوا معايا علشان أسيب الشقة علشان يبعوها ويدوني 60 ألف جنيه ويكسبوا من ورايا وبيعوها بـ 750 ألف جنيه".

طليقي ممتنع عن رؤية طفلته

واختتمت السيدة:" طليقي ممتنع عن رؤية طفلته وكل ما ما يكون عايز يشوفها بوافق على ده بس هو مش بيجي، وبنتي لما حست إنه كل العيال معاها في الحضانة ليهم أب وهى مفيش حد بيسأل عليها قالتلي وسألتني عليه وأنا اشتريت ليها تليفون وخط وكلمت والدها عليه ولما كلمته فضل يشتم عليا ويدعي كمان ويتهمني بأنني السبب في ده، وقالها في العيد هجيبلك فستان ، ومحدش شافه تاني ولا بيجيب اى حاجة".