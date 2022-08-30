عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتقاما لشرفه.. تجديد حبس شاب خلص على ابنة عمته بالمطرية

حبس
حبس

أمر قاضي المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح المطرية ، بتجديد حبس شاب 15 يوما على ذمة التحقيق ، لاتهامه بقتل ابنة عمته داخل شقتها انتقاما لشرفه، لوجود علاقة غير شرعية بينها وبين آخر بالمطرية.

 

البداية عندما تلقى قسم شرطة المطرية، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة فتاة مقتولة داخل شقتها بدائرة القسم ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان وجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الجريمة لتحديد هوية المترددين على المجنى عليها.

 

 وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل خالها عقب علمه بوجود علاقة غير شرعية بينها وبين أحد الأشخاص بالمنطقة، ما أثار حفيظة الشاب وقرر التخلص من الفتاة.

وأوضحت التحريات، أن المتهم واجهها بعلاقتها غير الشرعية مع أحد الأشخاص فردد عليه "أنت مش واصى عليا"، فاستل سلاح أبيض  وسدد لها عدة طعنات فسقطت على الأرض مفارقة للحياة، وفر هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى ارتكاب الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة انتقاما لشرفه ، وتم تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس ضبط النيابة العامة قتل تجديد حبس كاميرات المراقبة قاضي المعارضات التحفظ على كاميرات المراقبة شهود عيان تجديد حبس شاب ضبط المتهم جنح المطرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا مباشر الأن (4-0) في الدوري

هزيل ومنهار.. تفاصيل حالة قاتل نيرة أشرف بعد 70 يوما داخل السجن

صورة جابت أجلهم.. حادث حريق الإسكندرية يثير السوشيال ميديا

وقع في مية بتغلي.. قصة مأساوية لوفاة طفل الفيوم بعد سقوطه فى "بانيو الحمام"

أسعار البنزين الجديدة في مصر.. التوقعات تصدم المصريين قبل إعلان أكتوبر

خليفة سواريش.. مفاجأة بشأن موقف كيروش من تدريب الأهلي |خاص

هيلبس أبيض| صور مسربة لقميص الأهلي الجديد تثير الجدل.. ما حقيقتها ؟

تقارير سعودية: التعاون يستغنى عن مصطفى فتحي لـ الأهلي

موضوعات متعلقة

محامية: خراب البيوت يأتي من رفض الزوجة للقيام بدورها في المنزل.. فيديو

بلاغ من المهن التمثيلية ضد صفحة نشرت شائعة وفاة الفنانة عفاف شعيب

ولاء عدلي: إنذار الطاعة من الزوجة ليس له سند قانوني| فيديو

جلسة صلح كارثية.. تحقيقات موسعة في مقتل شقيقين ومسجل خطر بحدائق القبة

تأجيل استئناف ابنة رشوان توفيق على رفض بطلان بيع فيلا أكتوبر لـ26 سبتمبر

حبس لصين سرقا مشغولات ذهبية من داخل فيلا بالتجمع الخامس

بعد قليل .. الحكم على 53 متهما في الاستيلاء على المواد البترولية

اليوم.. الحكم في إعادة محاكمة متهمين اثنين في قضية خلية استهداف الكنائس

ترشيحاتنا

محافظ الإسكندرية عن مجزرة حديقة أنطونيادس: اللى عايز يعرف يجي يشوف

الرئيس العراقي: موقف الصدر لوقف العنف في البلاد مسئول وشجاع .. فيديو

الكارتونة ب 120 جنيها|هل ترتفع أسعار البيض خلال الفترة المقبلة؟

الاستغفار والتوبة.. طلب عاجل من مقتدى الصدر للسلطات العراقية والمتظاهرين

من الدوري المغربي.. بيراميدز يقترب من ضم لاعب أجنبي جديد

حوار وطني.. رئيس العراق: انتخابات جديدة مبكرة مخرج للأزمة الخانقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض.. ياسمين الخطيب تشارك متابعيها صورا جديدة لها

بإطلالة مثيرة.. مايا دياب تخطف الأنظار بين الصخور في البحر

بتهمة نشر الفحش.. التحقيق مع رانفير سينج نجم بوليوود بسبب صور عارية

إطلالات جريئة وغريبة.. نجمات أثرن الجدل بالفساتين خلال الأسبوع| شاهد

فيديو

فتاة تستغيث بالدموع بسبب مطعم شاورما لإسعاد والدها.. ماذا فعلت؟

وزير الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ المهام المكلفة بها

لتجنب الكوارث الصحية ..خبيرة تغذية توضح الطريقة الأمثل لتجميد الثمار

التعليم باظ.. هجوم عنيف على مدرس لغة عربية بسبب أغنية عود البطل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

اﻟﻤﺰﻳﺪ