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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|1.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 1.5 مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 379 مبايعة بقيمة 975.41 مليون درهم منها 67 مبايعة أراض بقيمة 280.79 مليون درهم و312 مبايعة شقق و فلل بقيمة 694.62 مليون درهم.

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و جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 25 مليون درهم في منطقة السطوة تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة ورسان الأولى تلتها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة السطوة.

و تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 69 مليون درهم تلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 39 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد وأخيرا مبايعة بقيمة 18 مليون درهم في منطقة زعبيل الأولى.

و تصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 52 مبايعة بقيمة 202 مليون درهم تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 36 مبايعة بقيمة 47 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم.

و سجلت الرهون قيمة قدرها 271.24 مليون درهم منها 29 رهن أراض بقيمة 109.77 مليون درهم و 66 رهن فلل وشقق بقيمة 161.47 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة ند حصة بقيمة 48 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 39 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 45 هبة بقيمة 251.21 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم سقيم الثانية بقيمة 81 مليون درهم وأخرى في منطقة جميرا الأولى بقيمة 70 مليون درهم.

الشيخ محمد بن راشد الامارات التصرفات العقارية الأراضي والأملاك أسعار البنزين

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