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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. سقوط طائرة وإصابة قائدها نتيجة الحادث

سقوط طائرة - ارشيفي
سقوط طائرة - ارشيفي

أعلنت ‏الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، عن سقوط طائرة مدنية صغيرة في المواقف الخارجية التابعة لحرم جامع الشيخ زايد الكبير.

عطل فني سبب سقوط الطائرة 
وأكدت هيئة الطيران الإماراتية أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحدث نتج عن عطل فني أثناء توجه الطائرة للهبوط في مطار البطين الخاص، وقد سقطت الطائرة في منطقة خالية من الأفراد

إصابة قائد الطائرة 
كما نتج عن الحادث إصابة قائد الطائرة وتم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ومتابعة الحالة الصحية.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني مباشرة التحقيقات في أسباب الحادث وتبعاته.

‏وذكرت شرطة أبوظبي وهيئة  ابوظبي للدفاع المدني  ان فرقها تتعامل  مع حادث سقوط طائرة شراعية وقع مساء اليوم  في المواقف الخارجية الاضافيه بمسجد الشيخ زايد ، وادى إلى اصابة شخص بإصابات بسيطة وتؤكد  على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

حادثة طيران في الأردن 
كانت الأردن هي شهدت حادثا أخر حيث أفاد مسؤول عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بسقوط إحدى طائرات سلاح الجو الملكي المقاتلة أثناء قيامها، اليوم الأربعاء، برحلة تدريبية في جنوب البلاد.

وأضاف المصدر أن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا، إذ قام الطيار بالقفز من الطائرة في منطقة غير مأهولة بالسكان، مستخدما مظلة النجاة وتم إخلاؤه إلى مدينة الحسين الطبية لإجراء الفحوصات اللازمة له وحالته العامة مستقرة.

 

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