أزهري: بيت الطاعة لا علاقة له بالإسلام

قال الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن لفظ النشوز هو لفظ قرآني ورد بسورة النساء في موضوعين، والشائع أن هذا المصطلح يتعلق بالمرأة، معتبرا أن ما يتردد بشان نشوز الرجل نوع من "الفانتازيا".

وأشار رضا، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، إلى أن بيت الطاعة لا علاقة له بالإسلام، وإنما هو جزء مستمد من القانوني فرنسي، حيث لا يمكن أن يقبل الإسلام أن تعيش المرأة رغما عن أنفها، والشريعة بعيدة عن ذلك تماما.

وأضاف، أن هناك قضايا معطلة ويجب على من يقوم بالشأن التشريعي أن ينتبه لها، معلقا: "أتحدى أن يأتي أحد بإثبات أن النبي ختن واحدة من بناته"، فلا يجب أن نتعامل مع المرأة أنها سُبة.



