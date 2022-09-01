إطلاق ملحق USB-C جديد لـ iPad.. وتغييرات جذرية بجهاز آبل المرتقب

أعلنت شركة Satechi المصنعة للملحقات الشهيرة، عن إطلاق ملحق متعدد الاستخدام يسمى USB-C Mobile Pro Hub SD، الذي قامت بتطويره خصيصا لأجهزة آبل من الحاسبات اللوحية M1 iPad Pro و M1 iPad Air.

ووفقا لما ذكره موقع "macrumors" التقني المتخصص، يحتوي ملحق USB-C شركة Satechi الجديد، على منفذ شحن USB-C بقوة 60 وات، والذي يمكن استخدامه لشحن أجهزة آبياد اللوحية من آبل، أو أي جهاز USB-C يمكن توصيله بحاسب iPad.



وتقول شركة Satechi، إن كابل تمديد يسمح باتصال أكثر أمانا من المحور إلى جهاز iPad آيباد، بالإضافة إلى التوافق مع ملحقات أجهزة iPad الأخرى.

إطلاق ملحق USB-C Mobile Pro Hub SD مخصص لأجهزة آيباد

وأوضح الموقع التقني، أن ملحق USB-C Mobile Pro Hub SD، يحتوي أيضا على منفذ HDMI، يدعم العمل مع الشاشات الذكية التي تعمل بدقة 4K ومعدل تحديث 60 هرتز، ومنفذ USB A، وقارئ لبطاقات الذاكرة الخارجية micro SD و SD، وأخيرا يقدم الملحق مقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر.

وأشارت شركة Satechi، إلى أنه يمكن شراء ملحق التوصيل USB-C Mobile Pro Hub SD من موقعها الرسمي عبر الإنترنت، مقابل سعر حوالي 70 دولار (أي ما يعادل 1300 جنيه مصري).



إطلاق جهاز آيباد منخفض التكلفة من الجيل العاشر مزود بمنفذ USB-C

أفاد تقرير نشره موقع "macrumors"، بأن شركة آبل تخطط لتحديث مجموعة منتجاتها الذكية من أجهزة iPhone و iPad‌ و AirPod، بالكامل إلى منفذ USB-C بدءًا من العام المقبل من أجل الامتثال للقواعد الجديدة في أوروبا التي تتطلب أن يكون لدى المنتجات منفذ شحن مشترك للتشغيل البيني للجهاز.

وفي الوقت الحالي، تعمل آبل على إطلاق إصدار محدث من جهاز آيباد منخفض التكلفة، حيث من المقرر أن يم إطلاق الجهاز اللوحي الجديد في وقت لاحق في عام 2022، وتشير الشائعات إلى وجود إعادة تصميم كبيرة في الجهاز المرتقب مع ميزات جديدة.

وأشارت شائعات متعددة إلى أن الجيل العاشر ‌iPad‌ سيحصل على بعض التغييرات البارزة في التصميم، حيث قد يتميز الجهاز اللوحي القادم بتصميم مشابه لجهاز iPad mini بحواف مسطحة وزوايا دائرية، وقد يضم زرا للطاقة في الإطار العلوي للجهاز.

ومن المتوقع أن يبلغ ارتفاع الجهاز اللوحي 248.62 ملميتر × 179.50 ملميتر عرض × 6.98 ملميتر سمك، مما يجعله أعرض وأنحف من الطراز الحالي، كما تشير الشائعات إلى أن الجيل العاشر ‌iPad‌ سيستمر في استخدام زر Touch ID الرئيسي بدلاً من Face ID.

وذلك بالإضافة إلى وجود كاميرا خلفية أحادية العدسة، وكاميرا الأمامية واحدة، وقد يشتمل على فلاش LED، ومن المحتمل أن تستخدم الكاميرا الخلفية مستشعر بدقة 12 ميجابكسل على غرار الطراز الحالي.

وسيحتوي الجيل التالي من آيباد، على شاشة أكبر بقياس 10.5 بوصة، مقارنة بالطراز الحالي الذي يقدم شاشة بقياس 10.2 بوصة، وستستبدا آبل منفذ Lightning بخط ‌iPad‌ القادم إلى منفذ USB-C، ومن المتوقع أن يحتوي الجيل العاشر من ‌iPad‌ على منفذ USB-C للشحن بدلاً من منفذ Lightning، على غرار iPad Pro و ‌iPad Air‌ و iPad mini‌.

ويُشاع أن شركة آبل تخطط لترقية الجيل العاشر من ‌iPad‌ إلى شريحة A14، والتي تم استخدامها لأول مرة في هواتف iPhone 12 والجيل الرابع iPad Air‌، مما سيحقق زيادة معتدلة في الأداء والكفاءة مقارنة بالنموذج الحالي، إلى جانب إمكانية إضافة دعما لاتصال 5G للحصول على اتصال أسرع.