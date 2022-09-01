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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وليد زكي: الطلاق في ٢٠١٧ وصل لـ٤٧,٥٪ بأول خمس سنوات زواج.. فيديو

وليد رشاد زكي
وليد رشاد زكي

كشف الدكتور وليد رشاد زكي أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية أن تزايد نسب الطلاق تتزايد منذ عام ٢٠١٢، مشيرا إلى أن أعلي نسبة طلاق حدثت في مصر هي نسبة هذا العام لتتخطي عدد حالات الطلاق لـ ٢٥٤ ألف حالة.

وأضاف "زكي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن تمت دراسة في عام ٢٠١٤ حتي عام ٢٠٢٠ بسبب أن حالات الطلاق كانت متزايدة في تلك العام في الفترات الأولى من الزواج، موضحا أن حالات الطلاق في عام ٢٠١٧ وصلت لـ ٤٧,٥٪ في فترة أول خمس سنوات من الزواج.

وتابع أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية أن الأعمار الصغيرة هي التي يكون بها نسب الطلاق عالية ومرتفعة بسبب سوء الاختيار واختلاف التوقعات بين الطرفين بعد الزواج.

استاذ علم الاجتماع مصر زواج الطلاق الزواج حالات الطلاق المركز القومى للبحوث الاجتماعية

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