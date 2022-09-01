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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في 10 دقائق..عالم مصري بأمريكا: عملت على مشروع تشخيص مبكر لسرطان الرئة

أيمن الباز
أيمن الباز

 كشف العالم المصري أيمن الباز، رئيس قسم الهندسة الحيوية بجامعة لويفل الأمريكية، تفاصيل مسيرته العلمية ونجاحاته بالحصول على حوالي 100 جائزة والعديد من براءات الاختراع.

 

وقال أيمن الباز في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  تخرج من كلية الهندسة جامعة المنصورة  وسافرت لامريكا في 2001 واستكملت الدراسة ".

 

وأكمل أيمن الباز:" عملت على مشروع الكشف المبكر عن سرطان الرئة  وحصلت على دكتوراه في هذا الملف".

 

وتابع أيمن الباز:" استطعنا أن نتوصل إلى تشخيص مبكر لسرطان الرئة في حدود 10 دقائق وهذا انجاز كبير، ونسير حاليا في ملف  الحصول على موافقة من  إدارة الدواء والغذاء الأمريكية ".

 

ولفت أيمن الباز:" عملت على مشروع الكشف المبكر عن مرض التوحد وبدأت فيه في عام 2004،  وهذا الأمر يساعد بشكل كبير لعلاج الأطفال من التوحد في سن مبكرة".

عالم سرطان الرئة تشخيص مبكر عالم مصري اخبار التوك شو

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