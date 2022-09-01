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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 9 أشخاص في مشاجرة مُسلحة بسوهاج.. والأمن يضبط طرفيها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 9 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة الخرطوش، والاسلحة البيضاء، بين طرفي المشاجرة؛ إثر خلافات الجيرة القائمة فيما بينهما، بدائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده نشوب مشاجرة دائرة المركز، ووجود مصابين.

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وبالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة بين كل من:" طرف أول محمد. ن. م- 29 سنة- عامل- مصاب بجرح رضي بفروة الرأس، محمود. أ. ك- 22 سنة- عامل، كريم. ن. م- 23 سنة- عامل، أبو الحسين. م. أ- 60 سنة- عامل، علي. أ. أ- 40 سنة- عامل- مصاب بجرح رضي بفروة الرأس".

طرفي المشاجرة

طرف ثانٍ:" أحمد. ق. أ- 38 سنة- عامل- مصاب جرح طعني بالوجه- وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، خالد. ع. ع- 47 سنة- موظف- مصاب بجرح طعني بالكتف الايسر- وتم نقله لمستشفى أخميم المركزي، محمود. ق- 33 سنة- عامل- مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، عمر. أ. ع- 24 سنة- عامل- مصاب بكدمات متفرقة بالجسم"، والطرفان يقيمان دائرة المركز.

تم ضبط طرفي المشاجرة، وضبط بحوزة الثالث من الطرف الأول بندقية خرطوش، وبحوزة الرابع من الطرف الأول بندقية آلية، وبحوزة الثاني من الطرف الأول سلاح أبيض مطواة، وتبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوة عنها؛ بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهما.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج خلافات الجيرة مشاجرة إخميم

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