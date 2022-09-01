بعد أنباء عن خطوبتها.. أجرأ 20 صورة لميريهان حسين بين المايوه والتاتوه|شاهد





تصدرت الفنانة ميريهان حسين ، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل خلال الساعات الماضية، بعد أن أثارت جدلا كبيرا بعد أنباء عن خطوبتها وصورها المثيرة فى الساحل.

تتميز ميريهان حسين بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ظهرت ميريهان حسين بإطلالة جريئة، حيث ارتدت كاش مايوه مكشوف جمع بين الألوان المبهجة الأخضر والبرتقالي والأحمر أيضا.



ولفتت ميريهان حسين الأنظار بخلخال والتاتو، كما نسقت مع إطلالتها ببعض الإكسسوارات التي تتناسب مع الأجواء الصيفية.





لذا نكشف لكم فى هذا التقرير مجموعة من صور ميريهان حسين فى الساحل الشمالي .









ومن الصور التى أثارت جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية صور ميريهان حسين مع الموزع الموسيقي إسلام شيبسي، الذي انتهى من تنفيذ أحدث أغانيها ضمن فيلمها الجديد"أتنين للإيجار".



وظهرت ميريهان فى الصور مع إسلام شيبسي وهي تجلس بجواره وشبه تحتنضه ما جعل البعض يظن فى وجود ارتباط عاطفي بينهما وهو ما ننفيه جملة وتفصيلا خلال هذا التقرير.





وظهرت ميريهان حسين مع إسلام شيبسي للإعلان عن أغنيتها الجديدة، من خلال صفحة الموزع إسلام شيبسي والذي كتب على صفحته: الحمد لله تم الانتهاء من تراك جديد مع حبيبة قلبي، ميريهان حسين ألذ وأجمل إنسانه في الكوكب.

تفاصيل فيلم اتنين للإيجار

وتشارك الفنانة ميرهان حسين، خلال أحداث فيلم اتنين للإيجار بطولة إحدى حكايات الفيلم، وبطولة حكاية تشاركها مع النجم بيومي فؤاد ومحمد ثروت، وهو من تأليف محمد القواشتي وإخراج شادي علي، والفيلم إنتاج الفنانة إسعاد يونس، ويعتبر هذا العمل هو عودة لـ الفنانة إسعاد يونس مرة أخرى لتجربة الإنتاج بعد توقفها فترة طويلة.



آخر أعمال ميرهان حسين

ويشار إلى أن الفنانة ميرهان حسين، قد شاركت مؤخرًا في مسرحية الليلة الكبيرة، التي تم عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والعرض بطولة نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمد عبد الرحمن، محمود الليثي، بدرية طلبة، أمير صلاح الدين، طه الدسوقي، وتأليف وليد يوسف، موسيقي وألحان كريم عرفة، أشعار خالد تاج الدين، إخراج بتول عرفة.

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