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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كشري: سواريش "غير مقنع".. والأهلي أفضل من بعض المنتخبات.. فيديو

صدى البلد

 

تحدث أحمد كشري نجم الأهلي السابق عن السلبيات التي شهدتها مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الماضي.

وقال "كشري" مع الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على فضائية "TeN" : " ضغط المباريات كان من أكثر السلبيات في الموسم الماضي والذي أثر سلبيا على مستوى اللاعبين".

وواصل: "إصابات لاعبي النادي الأهلي كانت علامة استفهام كبيرة جدا، مشيرا إلى أن التحكيم تحسن كثيرا في الجولات الأخيرة من المسابقة وتحديدا عقب تولي الخبير الإنجليزي مارك كلاتنبرج المسؤولية".

رأي كشري في سواريش.. 

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وأضاف: "البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني السابق للنادي الأهلي لم يقدم أي جديد ما المارد الأحمر ، مشيرا إلى أن اختيار إدارة النادي لم يكن موفقا من البداية".

وواصل: "سواريش لم يكن مقنعا من الناحية الفنية حتى يستمر على رأس القيادة الفنية للأهلي في الفترة القادمة".

وأكمل:" الأهلي عانى في الفترة الماضية من كثرة الإصابات وغاب عنه ما يقترب من 14 لاعبا مما أثر على نتائج الفريق".


وتابع:" الأفضل أن يتعاقد الأهلي مع مدرب يعلم طبيعة اللاعب المصري ونوعية المسابقة المحلية وخاصة وأن جماهير الأحمر لن تقبل بأي إخفاق خلال الفترة القادمة".

وعن رفض البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني السابق تولي تدريب الأهلي علق قائلا: "الأهلي نادي كبير جدا ويمتلك قاعدة جماهيرية تتجاوز الـ70 مليون وأفضل من بعض المنتخبات".

 

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