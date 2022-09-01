هتوحشنى قعدتك فى أوضة اللبس .. أحمد عبد القادر يودع وليد سليمان

ودع أحمد عبد القادر ، لاعب النادى الأهلى ، زميله فى الفريق ، وليد سليمان بعد اعتزاله، ونشر صور لهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وكتب أحمد عبد القادر " انا حقيقى من الناس المحظوظة انى حضرت واحد بتاريخك ولعبك وكنت قدوة لينا داخل وخارج الملعب بشكرك على نصايحك ليا وبتمنالك الخير فيما هو قادم وهتوحشنى قعدتك فى اوضة اللبس العزيزة على قليى اوى والله ".

ويذكر أن ودع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، بعد إعلان الأخير اعتزاله كرة القدم.

ونشر موسيماني تغريدة عبر حسابه على موقع “ تويتر” جاء فيها:"أسطورة ، لم أبدأ بك مطلقًا في أي مباراة ومع ذلك فقد سجلت في كثير من المباريات من أجلي."

وأضاف:" هذا هو الاحترام الذي منحته لي وللفريق. بقيت نفس الرجل بنفس الشرف حتى في الأوقات الصعبة ، حظا سعيدا في مساعيك المستقبلية للأهلي مستقبل فيك.أحييك !"

وعلق وليد سليمان حذائه بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري مع النادي الأهلي، بعد مسيرة استمرت لـ 11 عامًا في القلعة الحمراء.