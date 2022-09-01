عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هتوحشنى قعدتك فى أوضة اللبس .. أحمد عبد القادر يودع وليد سليمان

صدى البلد

ودع أحمد عبد القادر ، لاعب النادى الأهلى ، زميله فى الفريق ، وليد سليمان بعد اعتزاله، ونشر صور لهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي  انستجرام .

 

وكتب أحمد عبد القادر " انا حقيقى من الناس المحظوظة انى حضرت واحد بتاريخك ولعبك وكنت قدوة لينا داخل وخارج الملعب بشكرك على نصايحك ليا وبتمنالك الخير فيما هو قادم وهتوحشنى قعدتك فى اوضة اللبس العزيزة على قليى اوى والله ". 

 

ويذكر أن ودع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، وليد سليمان لاعب النادي الأهلي، بعد إعلان الأخير اعتزاله كرة القدم.

ونشر موسيماني تغريدة عبر حسابه على موقع “ تويتر” جاء فيها:"أسطورة ، لم أبدأ بك مطلقًا في أي مباراة ومع ذلك فقد سجلت في كثير من المباريات من أجلي."

وأضاف:" هذا هو الاحترام الذي منحته لي وللفريق. بقيت نفس الرجل بنفس الشرف حتى في الأوقات الصعبة ، حظا سعيدا في مساعيك المستقبلية للأهلي مستقبل فيك.أحييك !"

وعلق وليد سليمان حذائه بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري مع النادي الأهلي، بعد مسيرة استمرت لـ 11 عامًا في القلعة الحمراء.

الأهلى موسيمانى بيتسو موسيماني وليد سليمان النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هانت وبانت.. هذا هو المدير الفني الجديد لـ الأهلي

بث مباشر الآن مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد (2-1) في الدوري الإنجليزي

الميكب ارتيست متهمة بالتزوير.. عروس تثير الجدل قبل وبعد المكياج.. صور وفيديو

خاص| الأهلي يتوصل لاتفاق مبدئي لضم مهاجم توتنهام السابق

هاني حتحوت يكشف عن المدرب الأقرب لتدريب الأهلي خلفاً لـ سواريش| فيديو

بالأسماء..فرج عامر يعلن عن صفقات الاهلي القادمة من وادي دجلة

وفاة الفنان الشاب أمين العسال

كل شيء ينهار.. كهربا يثير الجدل برسالة بعد أزمة غرامة الزمالك| تفاصيل

ترشيحاتنا

حكم قيام الليل والذكر بالقلب فقط .. الإفتاء توضح

دراسة جديدة تكشف أسباب صادمة للإصابة بالنوبات القلبية

طريقة عمل العيش على البوتاجاز | زى المحلات

من هي قيادات الحوثي المدرجة على لائحة الإرهاب السعودية؟

شاهد لحظة تعويم ناقلة الوقود AFFINITY بعد جنوحها في قناة السويس

يروج لمواقعهم.. أسامة الأزهري: "جوجل" أصبح سلفي الهوى إخواني المزاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موسيماني يصدم الأهلي.. هل يدخل بيتسو التاريخ بالتدريب في الدوري الإنجليزي؟

بدون بطانة.. جوليان مور بفستان رانيا يوسف في مهرجان فينسيا

بعد حذف صورها.. طليقة الفيشاوي بإطلالة جريئة ومكياج صاخب

بـ هاف ستومك | علا رشدي تتألق بإطلالة لافتة .. شاهد

فيديو

أهلي ميحضروش جنازتي.. رنا تنهي حياتها بحبة الغلة في بلقاس لهذا السبب|فيديوجراف

تحيا مصر.. تفاصيل القرار الاستثنائي بزيادة دعم بطاقات التموين |فيديو جراف

اللى استحو ماتوا وعيب عن جد..اشتعال الأزمة بين فارس كرم وميريام فارس

6 سيارات إطفاء.. تفاصيل حريق مول بسوهاج| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ