عبد العال: تدريبي لإيسترن كومباني "مغامرة".. فيديو

أكد علاء عبد العال المدير الفني الجديد لطلائع الجيش أن توليه مهمة تدريب إيسترن كومباني كان مغامرة كبيرة بالنسبة له نظرا لموقف الفريق في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

وقال علاء عبد العال مع الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على فضائية "TeN" : " كنت أعلم أني أمام مغامرة بتولي المهمة الفنية لإيسترن كومباني نظرا لموقف الفريق الصعب في الدوري الممتاز".

وأضاف: "حزنت لابتعادي عن الدوري الممتاز في بداية الموسم مما دفعني للتواجد في القسم الثاني عبر بوابة نادي القناة الذي أكن له كل احترام وتقدير".

وأضاف: "بعد وصل عرض تدريب إيسترن كومباني كنت رافض الأمر في البداية ولكن بعد عقد جلسة مع إدارة النادي شرحت لهم الوضع ومدى صعوبة موقف الفريق في الهروب من الهبوط".

وعد علاء عبدالعال لايسترن كومباني. .

وتابع: "قدمت وعد لمجلس الإدارة بالمنافسة على الهروب من الهبوط حتى الجولة الأخيرة وهو ما حدث ولكن في النهاية لم يحالفنا التوفيق".

وأكمل: "مجلس الإدارة دعمنا بقوة في حدود الإمكانيات المتاحة وتم التعاقد مع 20 لاعبا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية".

وواصل: "ظهور لاعبو إيسترن كومباني بصورة جيدة خلال فترة قيادتي للفريق ساهم في تولي المأمورية الفنية لطلائع الجيش في الفترة الحالية".