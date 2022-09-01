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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

باهر المحمدي: استمراري في المنتخب يعود لجماهير الإسماعيلي

صدى البلد

 

أعرب باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن سعادته الغالية للتواجد ضمن قائمة منتخب مصر الحالية استعدادًا للارتباطات الدولية المقبلة.

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قد قرر ضم باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي ثلاثي الإسماعيلي إلى معسكره المقبل الذى سيقام خلال الفترة من 13 حتى 27 سبتمبر القادم ويتخلله مباراتين وديتين.

وتابع المحمدي : ” جماهير الإسماعيلي هى السبب الرئيسي فى إستمرار تواجدي ضمن صفوف المنتخب للمرة الثانية على التوالي خاصة بعد الحافز الكبير الذى حصل عليه اللاعبين طوال الموسم بالرغم من تراجع النتائج فى بعض الأوقات “.

وأوضح : ” تمثيل منتخب مصر من أهم طموحات اي لاعب وسوف أسعي لإستعادة مكانتي فى التشكيلة الأساسية خلال الفترة المقبلة “.

والجدير بالذكر أن ” المحمدي ” لعب بقميص الفراعنة خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة المكسيكي خافيير اجيري وحسام البدري والبرتغالي كارلوس كيروش بجانب انضمامه خلال تولي إيهاب جلال القيادة الفنية السابقة.

وشارك مدافع الدراويش فى 12 مباراة دولية ” 8 مباريات أساسيًا و4 بديلًا ” بواقع 823 دقيقة، سجل هدفًا وحيدًا فى مرمي تونس.

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