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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"عبد العال" يتحدث عن مواجهة "قمصان وسواريش وفيريرا".. فيديو

سواريش
سواريش

تحدث علاء عبد العال المدير الفني الجديد لطلائع الجيش عن مواجهته لسامي قمصان وريكاردو سواريش وجوسفالدو فيريرا في الموسم المنصرم.

أكد علاء عبد العال عبر برنامج "البريمو" على فضائية "TeN" :"قبل مواجهة الأهلي في الدور الأول كانت هناك حالة من الجدل الكبير بعد رحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني وتولي سامي قمصان المأمورية الفنية للمارد الأحمر".

وأضاف: "قبل المباراة شعرت بأن الجميع داخل الملعب وخارج الملعب تشير إلى فوز الأهلي باللقاء، وذلك جعلني أشعر بحالة من الغضب الشديد بعد المباراة وهذا ظهر خلال المؤتمر الصحفي".

وأكمل: "الجميع كان يساند الأهلي من أجل الفوز باللقاء وحصد النقاط الثلاثة".

مواجهة سواريش.. 

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وعن مواجهة البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني السابق للأهلي قال: "هذا المدرب تعرض للظلم الشديد في الموسم المنصرم، مشيرا إلى أنه عمل بأقل الإمكانيات بعد قرار مجلس الإدارة بإراحة اللاعبين الأساسيين والاعتماد على اللاعبين الشباب في باقي مباريات الدوري الممتاز".

وتابع: "سواريش استطاع الفوز على سيراميكا وهو بكامل نجومه برباعية دون رد، ولكن لم يجد المساندة الجماهيرية والإعلامية".

وواصل: "سواريش سينجح مع الأندية إلا جماهيرية صاحبة الإمكانيات العالية، مشيرا إلى أنه سينجح بنسبة كبيرة في حالة توليه المأمورية الفنية لفريق بيراميدز"

وعن مواجهته للبرتغالي جوسفالدو فيريرا علق قائلا: "فيريرا مدرب يمتلك خبرات وقدرات فنية ممتازة استطاع أن يعبر بالزمالك من الظروف الصعبة التي كان يمر بها الفريق قبل التعاقد معه".

وأضاف: "فيريرا قام بتعديل طريقة الأداء في ظل الغيابات حيث قام بالاعتماد على محمد عبد الغني في وسط الملعب ليعوض غياب طارق حامد كما منح الحرية لإمام عاشور وأحمد فتوح وذلك أثر إيجابيا على أداء الفريق".

وأكمل: "الجهاز المعاون لفيريرا له دور كبير في نجاح المدرب البرتغالي الذي استطاع التتويج بكأس مصر "نسخة العام الماضي" والدوري الممتاز".

 

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