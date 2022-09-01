كشري: هذا الثلاثي يسحتق الاستمرار في الأهلي.. وغزل المحلة لم يفاوضني.. فيديو



أشاد أحمد كشري نجم الأهلي السابق بلاعبي المارد الأحمر الشباب الذين ظهروا مع الفريق في الفترة الأخيرة.



وقال "كشري" مع الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على فضائية "TeN" : " لاعبو الأهلي الشباب قدموا أداء طبيا وعلى رأسهم زياد طارق ومحمد أشرف ورأفت خليل".

وواصل: "فرص اللاعبين الشباب في الحصول على فرصة خلال الموسم القادم لن تكون كبيرة ولذلك أفضل استمرار الثلاثي وخروج باقي اللاعبين على سبيل الإعارة والحصول على فرصة أكبر للمشاركة في المباريات و اكتساب الخبرات".



وعن حاجة الأهلي لحراس مرمى جديد علق قائلا: "الأهلي ليس بحاجة إلى تواجد حارس مرمى جديد في ظل وجود الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير".

وأضاف: "الشناوي يعد حارس الأهلي الأول وتعرضه لكبوة في الفترة الأخيرة أمر طبيعي لأي لاعب، مشيرا إلى أن علي لطفي ومصطفى شوبير ظهرا بمستوى جيد بالمباريات التي شاركا فيها بالموسم المنصرم".

وتابع: "أفضل استمرار الثلاثي في الموسم المقبل وعدم التعاقد مع حارس مرمى جديد".

عرض تدريب المحلة..

وعن تلقيه عرضا لتدريب نادي غزل المحلة بداية من الموسم المقبل علق قائلا: "نادي غزل المحلة يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة ونادي عريق شرف لأي مدرب تولي مسؤوليته الفنية ولكن حتى الآن لم يتحدث معي أي مسؤولي لتولي المأمورية في الموسم الجديد".