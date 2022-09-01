علاء عبد العال: زيزو الأفضل.. وإيسترن كومباني تعرض للظلم.. فيديو

كشف علاء عبد العال المدير الفني الجديد لطلائع الجيش عن أفضل لاعب في الموسم المنصرم.

أكد علاء عبد العال عبر برنامج "البريمو" على فضائية "TeN" : "أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك هو الأفضل بلا منازع في الموسم المنصرم".

وأضاف: "زيزو الأكثر تسجيلا والأكثر صناعة للأهداف وساهم بقوة في حصد الزمالك للقبي الدوري والكأس".

واختتم: "إيسترن كومباني تعرض لظلم كبير في الموسم المنصرم، مشيرا إلى أن العدالة في الدوري المصري تتواجد بنسبة لن تتخطى الـ85 %".

علاء عبد العال مديراََ فنياََ لطلائع الجيش..

تعاقد طلائع الجيش مع علاء عبد العال لتولي مهمة الفريق خلفا لطارق العشري .

اعتذر الكابتن طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش لمجلس إدارة النادي عن استكمال مهمته الفنية للفريق في الموسم الجديد، مكتفيا بالفترة الماضية التي تولي فيها المسئولية وحقق انجازا للنادي باحتلال المركز الرابع.

ووجه العشري الشكر لمجلس الإدارة وجميع العاملين واللاعبين علي دعمهم ومساندتهم له طوال الفترة الماضية ومتمنيا التوفيق لمجلس الادارة وأعضاء الفريق لمواصلة هذه الصحوة في الموسم الجديد.

وقال انه يعتز بهذه التجربة ويفتخر بما حققه مع الفريق وسيظل داعما ومحبا لهذا الكيان لما وجده من دعم في توفير كل عناصر النجاح من قبل مجلس ادارة النادي.