عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شيكابالا يشارك جمهوره بصورة مع مؤمن زكريا وأسرته من صاحبة السعادة.. شاهد

صدى البلد

نشر محمود عبد الرازق “ شيكابالا ” لاعب نادى الزمالك ، صورة له مع مؤمن زكريا وأسرته و الاعلامى إسعاد يونس من برنامج صاحبة السعادة .

 

وعلق شيكابالا على الصورة قائلا “ اخى ”. 

 

ويذكر ان كشفت الفنانة إسعاد يونس عن تفاصيل عودة برنامجها “صاحبة السعادة” مرة أخرى بعد فترة من الإجازة في لقاء مفاجأة وذلك عبر حسابها على تطبيق انستجرام. 

ونشرت إسعاد يونس فيديو لها من داخل متحف الحضارة معلنة عن لقائها المرتقب مع أسطورة كرة القدم الإيطالية فرانشيسكو توتي.

وقالت إسعاد يونس في الفيديو:" إنها متواجدة في متحف الحضارة، مع فرانشيسكو توتي"، وقامت بجولة داخل المتحف برفقة لاعب الكرة الإيطالي الشهير، وأجرت الحوار في منطقة المومياوات. 

الزمالك نادي الزمالك شيكابالا صاحبة السعادة محمود عبد الرازق مؤمن زكريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر الآن مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد (2-1) في الدوري الإنجليزي

الميكب ارتيست متهمة بالتزوير.. عروس تثير الجدل قبل وبعد المكياج.. صور وفيديو

خاص| الأهلي يتوصل لاتفاق مبدئي لضم مهاجم توتنهام السابق

هاني حتحوت يكشف عن المدرب الأقرب لتدريب الأهلي خلفاً لـ سواريش| فيديو

بالأسماء..فرج عامر يعلن عن صفقات الاهلي القادمة من وادي دجلة

كل شيء ينهار.. كهربا يثير الجدل برسالة بعد أزمة غرامة الزمالك| تفاصيل

وفاة الفنان الشاب أمين العسال

مصدوم.. السبب الحقيقي وراء رفض كيروش تدريب الأهلي

ترشيحاتنا

شبح يتحرش بامرأة سنغافورية أثناء نومها.. لتكتشف الصدمة

ارتفاع تاريخى بأسعار الذهب اليوم الخميس.. والجرام يسجل 1115 جنيهاً

طريقة عمل خبز الشوفان.. بـ 3 مكونات فقط

ماذا كان يقول الرسول قبل الفجر وبعده ؟.. 30 كلمة من الهدي النبوي

السنغالي عبدالله بتيالي يقترب من تولي رئاسة البعثة الأممية في ليبيا

التعليم العالي: الدولة تتحمل 50% من مصروفات الجامعات الأهلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل العيش على البوتاجاز | زى المحلات

موسيماني يصدم الأهلي.. هل يدخل بيتسو التاريخ بالتدريب في الدوري الإنجليزي؟

بدون بطانة.. جوليان مور بفستان رانيا يوسف في مهرجان فينسيا

بعد حذف صورها.. طليقة الفيشاوي بإطلالة جريئة ومكياج صاخب

فيديو

أهلي ميحضروش جنازتي.. رنا تنهي حياتها بحبة الغلة في بلقاس لهذا السبب|فيديوجراف

تحيا مصر.. تفاصيل القرار الاستثنائي بزيادة دعم بطاقات التموين |فيديو جراف

اللى استحو ماتوا وعيب عن جد..اشتعال الأزمة بين فارس كرم وميريام فارس

6 سيارات إطفاء.. تفاصيل حريق مول بسوهاج| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ