شيكابالا يشارك جمهوره بصورة مع مؤمن زكريا وأسرته من صاحبة السعادة.. شاهد

نشر محمود عبد الرازق “ شيكابالا ” لاعب نادى الزمالك ، صورة له مع مؤمن زكريا وأسرته و الاعلامى إسعاد يونس من برنامج صاحبة السعادة .

وعلق شيكابالا على الصورة قائلا “ اخى ”.

ويذكر ان كشفت الفنانة إسعاد يونس عن تفاصيل عودة برنامجها “صاحبة السعادة” مرة أخرى بعد فترة من الإجازة في لقاء مفاجأة وذلك عبر حسابها على تطبيق انستجرام.

ونشرت إسعاد يونس فيديو لها من داخل متحف الحضارة معلنة عن لقائها المرتقب مع أسطورة كرة القدم الإيطالية فرانشيسكو توتي.

وقالت إسعاد يونس في الفيديو:" إنها متواجدة في متحف الحضارة، مع فرانشيسكو توتي"، وقامت بجولة داخل المتحف برفقة لاعب الكرة الإيطالي الشهير، وأجرت الحوار في منطقة المومياوات.