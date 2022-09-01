أحمد عيد عبد الملك: سواريش مدرب مشروع.. فيديو



سخر أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، ومحلل قناة ETC، من رحيل ريكاردو سواريش عن النادي الأهلي بعد أقل من شهرين من توليه مهمة قيادة الفريق.



وتابع عبد الملك، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، المدرب تولى المهمة في توقيت صعب والظروف في الأهلي لم تساعده على تقديم أوراق اعتماده كمدربًا للفريق.

تجديد بيراميدز إبراهيم عادل…



وأكمل عبد الملك، الأموال أصبحت كل شيء في كرة القدم، ورأينا إبراهيم عادل بعدما تحدث الإعلام عن إلحاحه وتمرده للانضمام للأهلي، ثم وقع على عقود التجديد في بيراميدز.



وأتم نجم الكرة المصرية الأسبق، تحدث البعض بعد توقيعه العقود مع بيراميدز أنه وقع رغمًا عنه، وهذا أمر مضحك بالنسبة لي.