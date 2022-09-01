مفاجأة.. الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية..والهلال السعودي يتعرض لصدمة موجعة.. فيديو

فجر الإعلامي محمد شبانة مفاجأة حول مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية النسخة المقبلة المقرر إقامتها في فبراير المقبل من عام 2023.

وعرض شبانه عبر برنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية etc منشور لناقد رياضي مغربي وهو يصرح بمشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية نسختها المقبلة، دون الدخول في أي تفاصيل.

وأكد شبانة أن، الإعلام والصحافة المغربية تستقدم أخبارها من فوزي لقجع المسيطر على المجال في إفريقيا.

وتابع: من المقرر إقامة بطولة كأس العالم للأندية يوم 24 فبراير 2023، ومن الوارد أن تقام في كندا او الصين لم يتم حسمها حتى الآن.

صدمة موجعة للهلال السعودي..

واشار شبانة إلى أن، الهلال السعودي الذي سيشارك في سوبر المصري السعودي أمام الزمالك تعرض لصدمة موجعة اليوم.

واستمر: نادي الهلال السعودي حُرم من القيد لمدة فترتين بداية من الموسم الجديد، وذلك بسبب أزمة اللاعب الذي وقع للنصر ثم عاد للابقاء عليه في الهلال.

وأكمل: القرار من الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتم توقيع غرامة مالية قدرها 20 مليون ريال.