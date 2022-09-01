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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: الأهلي مُصر على التعاقد مع مصطفى فتحي للاستفادة به فنيًا.. فيديو

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن فريق كرة القدم بالنادي الأهلي مُصر على التعاقد مع مصطفى فتحي وفقًا لما أكدته التقارير الإعلامية السعودية، والتي أشارت اليوم إلى موافقة التعاون على بيعه للأهلي.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، الأهلي يرغب بقوة في التعاقد مع مصطفى فتحي وليس من أجل مكايدة الزمالك، وإنما لأنه بحاجة للاعب في إماكنياته بالفعل.

وأضاف شبانة،مصطفى فتحي لاعب كبير ونجم دولي ويجيد اللعب تحت الضغوط الجماهيرية لأنه لعب بالزمالك.

وأتم شبانة، مصطفى فتحي سيكون إضافة قوية للأهلي حال إتمام الصفقة.

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وأكد المجلس تقديره الخالص للجهد الكبير الذي بذله سواريش ومساعديه، ومحاولاتهم التي لم تتوقف عن بذل أقصى ما لديهم سواء في التدريبات أو المباريات حتى يتمكن الفريق من تقديم الأداء المنتظر وتحقيق النتائج المرجوة، وهو ما يقدره النادي ومسؤولية، وفي إطار الاحترام والاحتراف الذي يحكم العلاقة بين الطرفين.

ونظرًا لبعض المعطيات تم اليوم إنهاء التعاقد مع سواريش ومعاونيه بالتراضي. وعبر مجلس الإدارة عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في خطواتهم المقبلة.

 

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