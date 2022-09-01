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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد زعيم يكشف كواليس أغنية "يا عراف" مع أحمد سعد

يا عراف
يا عراف

عبّر الملحن أحمد زعيم، عن سعادته بالتعاون مع الفنان أحمد سعد في أغنية “يا عراف” حيث يشارك معه بالغناء.

قال أحمد زعيم، في تصريح لـ “صدى البلد”، :"هو كان مشروع في الأول والاغنية اكتملت بغناء أحمد سعد، وهي فعلا اغنية مختلفة عن أي حاجة ممكن تكونوا سمعتوها قبل كده".

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ويستعد الفنان أحمد سعد وأحمد زعيم والتونسى نوردو لطرح أغنية يا عراف الفترة القادمة.

"يا عراف" كلمات محمد الفقى وألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى توما.. وتم التصوير بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج ياسين حسن، وهو من توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

وعلى جانب اخر تفاعل جمهور برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر فضائية «CBC»، اليوم الجمعة، مع إنشاد الفنان أحمد سعد لأول مرة علي الهواء بطريقة رائعة.

قام جمهور برنامج معكم المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، الفنانة أصالة و الفنان أحمد سعد، بالتصفيق الحافل.

وظل الجمهور يصفق لهم ويتفاعل معهم لحظة دخول الأستوديو.

زعيم أحمد زعيم الملحن أحمد زعيم يا عراف محمد الفقى

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