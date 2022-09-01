صرف معاشات شهر سبتمبر اليوم لكل المستحقين.. حقيقة الزيادة الجديدة

صرف معاشات شهر سبتمبر اليوم لكل المستحقين، حيث ينتظر أكثر من 10 ملايين مواطن موعد صرف المعاشات وقيمة القبض طبقا للشرائح المحددة والتى تضمنتها الزيادة الأخيرة.

صرف معاشات شهر سبتمبر

صرف معاشات شهر سبتمبر أعلنته هيئة التأمينات الاجتماعية، حيث تبدأ عملية الصرف صباح اليوم، الخميس، حيث يبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من 10 ملايين و700 ألف مواطن.

حقيقة صرف معاشات سبتمبر بالزيادة الجديدة

لم تعلن أي قرارات رسمية من الحكومة حول زيادة المعاشات خلال شهر سبتمبر 2022، وموعد زيادة المعاشات هو في شهر يوليو 2023، حيث ينص قانون المعاشات الجديد على زيادة المعاشات في شهر يوليو من كل عام، بنسبة تتراوح من 13% إلى 15%، لتتماشى مع معدلات التضخم.

صرف معاشات شهر سبتمبر بالزيادة الأخيرة

ويأتى صرف معاشات شهر سبتمبر بالزيادة المقررة الأخيرة التى أقرتها الحكومة مسبقا على حسب مبلغ المعاش والتى تتضمن ما يلي:

- 1000 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة بمبلغ 1130 جنيها.

- 2000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 2260 جنيها.

- 3000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 3390 جنيها.

- 4000 جنيه سيحصل على معاش بقيمة 4520 جنيها.

- 5000 جنيه سيحصل على معاش بقيمة 5650 جنيها.

- 6000 جنيه سيحصل على معاش بمبلغ 6780 جنيها.

تعجيل صرف علاوات أصحاب المعاشات

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار رقم 139 لسنة 2022 بزيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبار من أول أبريل 2022، حيث كان مقررا صرفها بداية يوليو.

مجلس النواب وافق فى مارس الماضي على مشروع الموازنة العامة 2023/2022، حيث تم تخصيص 191 مليار جنيه لصناديق المعاشات، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيو 2022.

من جانب آخر، استعدت هيئة التأمينات الاجتماعية لمتابعة عمليات صرف معاشات شهر سبتمبر اليوم وتقديم جميع التيسيرات للمواطنين فى حال وجود أى مشكلة تعوق عملية حصول المواطن على المعاش.

ووضعت مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وبنك ناصر الاجتماعى، الاستعدادات الكاملة لصرف المعاشات، ووضعت جميع الإجراءات الاحترازية ومساحات التباعد والحرص على عدم زحام المواطنين.

كما استعدت منافذ الصرف الآلية ومكاتب البريد والبنوك ومنافذ فورى لصرف معاشات سبتمبر، والمقرر بداية الصرف من اليوم، الخميس الموافق ١ سبتمبر ٢٠٢٢، ويتم الصرف.

وأعلن بنك ناصر الإجتماعى استعداداته فى جميع الفروع على مستوى الجمهورية والبالغ عددها ١٠٤ فروع تغطى جميع القرى والمدن والمحافظات، وتم تغذية الماكينات لتوفير النقود بشكل منتظم.