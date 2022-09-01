بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. صرف الزيادات ورفع الدعم التمويني |تفاصيل

تسعى الدولة إلى التخفيف من كاهل المواطنين خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها العالم أجمع وتغيرات أدت إلى ارتفاع الأسعار، الأمر الذي دفع إلى إصدار الرئيس السيسي توجيهات رئاسية بـ إطلاق الحزمة الاجتماعية الجديدة التى سيتم صرفها من اليوم ولمدة 6 شهور، والتى من بينها زيادة الدعم على بطاقات التموين لـ 300 جنيه، فضلا عن هدايا كثيرة تضم أصحاب المعاشات.

بشرى سارة لأصحاب المعاشات

بشرى سارة ينتظرها أصحاب المعاشات بعد إعلان التوجيهات الرئاسية بإجراءات الحماية الاجتماعية، وخاصة أصحاب المعاشات الأقل من 2500 جنيه، حيث أنه سيتم صرف 100 جنيه في شكل حزمة استثنائية لمدة 6 أشهر.

وأعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم تنظيم عدد الأسر المستفيدة من حزم الرعاية الاجتماعية؛ والتي سيتم زيادتها لتصل إلى 2 مليون مواطن ببرنامج تكافل وكرامة كما أن التحالف الوطني سيبدأ، غدًا، صرف مساعدات لـ 300 ألف أسرة من الأولى بالرعاية، وزيادة الدعم النقدى حتى 22 مليار جنيه؛ بخلاف ما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسى في أبريل بدعم 450 ألف أسرة.

والبشرى السارة لـ أصحاب المعاشات اليوم، أن هناك أكثر من مليون أسرة في المساعدات الجديدة في الدعم والذي يصل قيمته إلى حوالي 25 مليار جنيه.

وبلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة ارتفع إلى 5 ملايين أسرة،كما أن تطبيق إجراءات الحماية الاجتماعية بداية من اليوم الخميس؛ سيكون بإشراف مجلس الوزراء، إلى جانب وجود تنسيق بين وزارة التضامن والتعليم والتعليم العالي بخصوص دعم الطلاب الذين يمرون بظروف صعبة.

ولم تنسَ حزمة الحماية الاجتماعية ذوي الاحتياجات الخاصة فقد أعلنت التضامن أنه سيتم إضافة أصحاب الإعاقات الشديدة إلى برامج الحماية الاجتماعية.

زيادة الدعم على بطاقات التموين

وتشمل حزمة الحماية الإجتماعية زيادة التموين للأسر الأولى بالرعاية، من خلال صرف زيادة بطاقة التموين لبعض أصحاب البطاقات التموينية، حيث يستفيد 23 مليون بطاقة تموين من زيادة دعم بطاقة التموين لمدة 6 أشهر، بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه، وتشمل الفئات المقرر لها صرف زيادات التموين الأسرة التي لا يزيد دخلها عن 2400 جنيه شهريًا، والأسرة التي لا يزيد معاشها عن 1500 جنيه، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، و4-الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة، وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة، هي الفئة المستفيدة من زيادة التموين.

وتتراوح زيادة الدعم على بطاقات التموين من 100 جنيه و200 و 300 جنيه طبقًا لعدد الأسر الموجودة على بطاقة الدعم لتوفير الحماية الاجتماعية لهم، وسيتم الصرف اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، لعدد 9.1 مليون أسرة، في صورة سلع من الحزمة التموينية لمدة 6 أشهر.

ضم مليون أسرة لتكافل وكرامة

كما شملت الحزمة الاستثنائية لدعم المواطن المصري زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

كما تضمن اجراءات الحماية الإجتماعية صرف مساعدات استثنائية لـ 9 مليون أسرة لمدة 6 شهور قادمة بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً.

توجيهات رئاسية بإجراءات الحماية الاجتماعية

وفى نهاية يوليو وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين، والتى شملت زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

كما وجه الرئيس السيسي بصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً.

كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.